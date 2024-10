La solution de paiement DeluPay nouveau Partenaire Officiel du Paris FC

Pour cette nouvelle saison, le Paris FC accueille DeluPay comme nouveau Partenaire Officiel.

Dans le cadre de cet accord, le Paris FC utilisera au Stade Charlety les services de paiement de la fintech française qui viennent remplacer la carte bancaire grâce notamment à son application disponible sur smartphones.

« Nous sommes ravis d’accueillir DeluPay comme partenaire officiel du Paris FC. Après la gratuité de la billetterie, ce partenariat vient offrir une expérience innovante et accessible à nos supporters dans nos différents points de vente du stade », précise Pierre Ferracci, Président du Paris FC, dans un communiqué.

DeluPay revendique « une implantation simple et économique » pour ses partenaires avec « des frais transactionnels divisés par deux par rapport aux systèmes traditionnels de paiement par carte bancaire »

« Nous sommes honorés que le Paris FC adopte DeluPay. Nous partageons la même ambition d’innover tout en offrant une expérience plus humaine et accessible. Ce partenariat confirme notre vision d’un avenir sans files d’attente et avec des coûts réduits », ajoute Joël-Alexis Bialkiewicz, le CEO de DeluPay.

Précisons que le Paris FC pourrait bientôt être revendu à la famille Arnault (LVMH) et Red Bull selon L’Equipe ou encore La Source Parisienne.

INFO LA SOURCE | D’après mes informations, c’est la prestigieuse famille Arnault qui POURRAIT être derrière le rachat du PFC. Un des fils plus précisément, attendons de voir la suite. — La Source Parisienne (@lasource75006) October 9, 2024

A lire aussi