NFL – Un concours d’animaux de compagnie pour les New York Jets et les Giants au MetLife Stadium

Détenteur du Naming du stade où évoluent les franchises NFL des New York Giants et des Jets, la société d’assurances MetLife lance une activation qui met en scène les animaux de compagnie.

Afin d’assurer la promotion de ses produits d’assurances pour les « pets », MetLife a décidé de lancer un concours spécifique à cette catégorie. « Pour de nombreux fans de football, nos animaux de compagnie sont plus que de simples compagnons. Ils ont des talents sportifs dont nous sommes fiers et dont nous nous vantons auprès de nos amis et de notre famille », précise Katie Blakeley, vice-présidente et directrice de MetLife Pet Insurance, dans un communiqué.

Jusqu’au 24 octobre, les fans des Giants et des Jets sont invités à envoyer une photo de leur chat, chien,… en pleine action et de préciser à quel poste il pourrait évoluer et pourquoi. 6 vainqueurs empocheront des billets de match, des goodies et la mise en avant de leur animal sur les écrans géants du MetLife Stadium.

TELL JOY SHE’S A GOOD GIRL 🐕 pic.twitter.com/eaAIgihFMT — New York Jets (@nyjets) October 1, 2021