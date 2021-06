Nike dévoile le nouveau maillot domicile 2021-2022 du FC Barcelone

Hier, le FC Barcelone a dévoilé officiellement son nouveau maillot domicile pour la saison 2021-2022. Conçu par l’équipementier Nike, son design s’inspire directement du logo du club.

Dans le détail, la Croix de Sant Jordi et le drapeau catalan du blason du Barça sont réinterprétés et apparaissent aux couleurs du Club sur la partie haute du maillot. Sur la partie inférieure, le maillot conserve les bandes blaugrana, avec un style qui tranche avec le reste. Les joueurs porteront un short bicolore bleu et grenat.

Pour accompagner ce lancement, le club a lancé la campagne « More Than ».

Concernant les sponsors, Rakuten figurera à nouveau sur la face avant de l’équipe masculine et Stanley sur celui des féminines.

Notons que Beko, sponsor présent sur la manche gauche du club catalan depuis 2014, n’est pas visible pour le moment sur le nouveau maillot. Reste à savoir s’il s’agit d’une fin de partenariat global ou si Beko fait évoluer son niveau d’implication.

Au Camp Nou, le FC Barcelone a également organisé un évènement pour le reveal de son nouveau maillot.