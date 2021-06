UEFA Euro 2020 – Après l’affaire Coca-Cola x Cristiano Ronaldo, Paul Pogba s’attaque à Heineken

Après « l’affaire » Coca-Cola et Cristiano Ronaldo, un autre sponsor de l’UEFA Euro 2020 a été mis de côté par Paul Pogba suite au succès des Bleus contre l’Allemagne (1-0).

Lors de la conférence de presse post-match, l’international français Paul Pogba a enlevé une bouteille de bière (sans alcool) de la marque Heineken, partenaire officiel de l’UEFA Euro 2020.

Ambassadeur de Pepsi, Paul Pogba n’a pas pris le risque de s’attaquer au soda rouge, le travail ayant été fait la veille par Cristiano Ronaldo qui a écarté deux bouteilles de Coca-Cola lors de son point presse avant le match Hongrie – Portugal.

Quelques minutes plus tôt, Paul Pogba était désigné « homme du match » France – Allemagne. Un trophée « Star of The Match » qui est sponsorisé par Heineken 0.0.

Quand Heineken surfait sur le fait que Cristiano Ronaldo préfère l’eau au Coca

Habitué à une communication réactive à l’actualité (rappelez-vous la Super League), Heineken passait une journée plutôt tranquille jusqu’au geste de Pogba.

Pour célébrer la performance de Cristiano Ronaldo contre la Hongrie (2 buts marqués) qui devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (11 buts), Heineken a communiqué de manière habile.

Sur les réseaux sociaux, la marque de bière a ainsi partagé le message suivant « We know he prefers ‘agua’, but cheers to the all-time top scorer ! » accompagné du chiffre 11.

Comment Heineken peut réagir face au geste de Paul Pogba en conférence de presse ? La marque doit-elle le faire ?

L’autre question est également de savoir quel sera le prochain sponsor de l’Euro 2020 à s’attirer les foudres publiques d’un joueur ? Redécouvrez la liste des partenaires de la compétition ici ! Le sponsor parfait et irréprochable existe-t-il ?