Le sponsor maillot du PSG ALL met en scène le départ de Neymar et Verratti cet été avec « Summer Move »

Sponsor maillot du Paris Saint-Germain depuis 2019, la plateforme ALL du groupe Accor active son partenariat avec le club parisien à l’occasion du début de la période estivale et du mercato.

Où partiront les joueurs du PSG cet été ? Et si Neymar Jr. s’envolait pour Barcelone ? Et si Marco Verratti partait direction Manchester ? Avec une pointe d’humour, Accor Live Limitless met en scène les joueurs du club parisien réfléchissant à leur destination estivale, pour les vacances évidemment.

Dans le spot vidéo ci-dessous, on retrouve ainsi Angel Di Maria, Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Neymar Jr. et Marco Verratti. L’occasion pour cette campagne « Summer Move » de promouvoir la plateforme ALL qui propose de nombreuses destinations touristiques à travers le monde.

La saison est terminée… Mais où partiront nos joueurs cet été ? 🤔

RDV demain à 9h pour le savoir… #ALLSummerMove

Malgré la situation sanitaire qui plombe particulièrement son secteur d’activité, ALL a continué d’activer son partenariat avec le PSG depuis plus d’un an avec une ligne directrice, celle d’offrir et faire vivre des expériences uniques aux supporters.