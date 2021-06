PMU mise sur l’association « paris hippiques et football » avec les Bleus pour l’UEFA Euro 2020

Sponsor majeur de l’Equipe de France de Football, le PMU mise sur l’UEFA Euro 2020 pour activer son partenariat avec les Bleus en rapprochant encore plus les paris hippiques et le football.

Lors de chaque jour de match des Bleus, le PMU renommera notamment le Quinté+ en « La Course de Bleus ». Pour chaque match de poule, la tirelire sera de 500 000€. Une cagnotte qui augmentera en fonction du parcours de l’Equipe de France avec jusqu’à 4M€ pour une finale.





En point de vente, les parieurs PMU retrouveront une décoration aux couleurs de l’Equipe de France avec une PLV évènementielle. De nombreux cadeaux seront à gagner et notamment une casaque « collector » aux couleurs de l’Equipe de France. Une pièce collector déjà aperçue du côté du RC Lens, club partenaire du PMU. Le kit parfait pour vous glisser dans la peau de « François le Français » !!

« Cette opération d’ampleur nationale illustre bien notre volonté de recréer du lien social partout en France, après plusieurs mois de fermetures des commerces, et notre volonté de partager la passion des paris hippiques avec le plus grand nombre dans le réseau ou en ligne. Toutes les équipes du PMU seront supporters des Bleus dans leur quête d’une troisième couronne européenne » précise Emmanuelle Malecaze-Doublet, Directrice Marketing, E-commerce et International du PMU, dans un communiqué.

Une pub TV avec Griezmann

En télévision, le PMU sera également bien visible pendant l’UEFA Euro 2020 avec la diffusion de son nouveau spot publicitaire mettant en scène son ambassadeur Antoine Griezmann chantant « Vous les copains, je ne vous oublierai jamais ».