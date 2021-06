Après Hyundai, l’Olympique Lyonnais a trouvé son nouveau partenaire automobile avec MG (SAIC)

En début de semaine, le président de l’Olympique Lyonnais (OL) Jean-Michel Aulas a confirmé au quotidien régional Le Progrès l’arrivée de trois nouveaux sponsors dont un sur le segment « automobile ».

Depuis l’arrêt du partenariat avec Hyundai et l’arrivée d’Emirates sur la face avant du maillot de l’OL, le club rhodanien était à la recherche d’un nouveau sponsor sur cette catégorie. Dès la saison 2021-2022, l’Olympique Lyonnais accueille la marque d’origine anglaise MG, propriété du groupe automobile chinois SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation).

« On va annoncer dans les jours qui viennent la signature d’un très gros contrat avec le numéro 1 des constructeurs chinois de voiture électrique, qui a racheté la marque MG dont le siège est à Liverpool. Il apparaîtra aussi sur le maillot. Les deux clubs qu’il va supporter en Europe seront Lyon et Liverpool, c’est un clin d’œil à Gérard Houllier » a précisé Jean-Michel Aulas au Progrès.

Pour rappel, l’OL a signé en début d’année 2021 un contrat de partenariat avec Bymycar Lyon concernant l’équipe féminine jusqu’au moins 2023.

Outre l’annonce d’un partenariat avec le groupe SAIC, l’Olympique Lyonnais va également accueillir Boulanger et Fagor comme nouveaux sponsors. « On va annoncer l’arrivée de Boulanger, qui était avec Lille. On va signer avec Fagor, un constructeur d’électroménager polonais. De très gros partenaires vont aussi arriver chez les féminines, que ce soit à OL Reign ou ici » a ajouté le président de l’OL.