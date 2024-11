Nike prolonge avec le FC Barcelone, un nouveau contrat équipementier à 1,7 milliard d’euros jusqu’en 2038 ?

Ce samedi, le FC Barcelone a mis fin au feuilleton du futur équipementier du club pour les années à venir.

Sans communiquer officiellement ni le montant ni la durée, le Barça et l’équipementier américain ont donc officialisé « un nouveau départ avec un accord de partenariat pluriannuel, à compter de cette saison, qui apporte un nouveau modèle de partenariat stratégique collaboratif entre les deux organisations ».

Selon Mundo Deportivo, ce nouveau contrat prévoit une première tranche de 2024 à 2028 et une seconde, de 2028 à 2038. En incluant une prime à la signature qui serait de 158 millions d’euros, le média catalan estime le contrat à plus de 1,7 milliard d’euros sur la durée, soit une moyenne de 127 millions d’euros par saison.

Pour rappel, le contrat entre Nike et le FC Barcelone courrait jusqu’en 2028. Ces derniers mois, les négociations entre le club, Nike ainsi que d’autres potentiels équipementiers se sont accélérés pour connaitre donc l’épilogue que l’on connait. La marque au swoosh, équipementier du Barça depuis 1998, va donc s’ancrer un peu plus dans la durée et l’histoire du club aux 4 Ligues des Champions.