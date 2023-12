Un nouvel équipementier pour le FC Barcelone en 2028 ?

Selon Diario Sport, le Barça ne serait plus satisfait de son partenariat avec Nike et discuterait avec d’autres marques dont New Balance ou Puma.

C’est l’un des partenariats les plus mythiques de l’histoire du football. Nike et le FC Barcelone, c’est une histoire qui dure depuis 1998 mais qui pourrait prendre fin bientôt selon le journal catalan Diario Sport. On connaît la fiabilité des nouvelles espagnoles concernant les rumeurs football, cette information est évidemment à prendre avec des pincettes.

Le jeu normal des consultations et négociations

Une sortie médiatique qu’il faudrait plutôt interpréter comme l’accélération des négociations entre le club et les différents équipementiers, avec un petit coup de pression du Barça envers Nike. Car même quand un club se dit satisfait de son équipementier, il est de bonne guerre d’écouter la concurrence. Dans notre récente interview, Thibaut Chatelard, Directeur Marketing et des Revenus de l’AS Monaco, nous explique ainsi que le club, en fin de contrat avec Kappa en 2025, va lancer une consultation du marché. « Kappa est parfaitement au courant et les dirigeants de la marque, avec lesquels nous entretenons une excellente relation, comprennent la volonté pour le club de sonder le marché. Nous sommes d’ailleurs dans une très bonne dynamique avec Kappa car, saison après saison, nous augmentons assez fortement nos ventes de merchandising et de maillots, ce qui est plutôt un bon indicateur d’une relation qui fonctionne bien entre un club et son équipementier ».

Le contrat qui lie la firme américaine au club catalan cours jusqu’en 2028. Un contrat de 10 ans qui au moment de son annonce était estimé au maximum à 155M€ par saison avec l’ensemble des bonus potentiels inclus. Bien qu’il soit l’un des partenariats les plus lucratifs au monde pour un club de football, Joan Laporta estimerait pouvoir gagner bien plus selon le média espagnol.

Barcelone ne serait plus satisfait des services de Nike, se plaignant par exemple de la qualité de certaines conceptions ou processus. De son côté, la marque au swoosh estimerait que ces retards dans les prises de décision seraient à cause du club catalan. De quoi faire naître des tensions dans chaque camp. Joan Laporta aurait donc pris quelques renseignements chez New Balance ou Puma, toujours selon Diario Sport.

Footy Headlines, site réputé dans les leaks d’équipements de football, tient à calmer le jeux en précisant que le FC Barcelone est le seul club équipé par Nike à recevoir les modèles des tenues d’entraînement de la saison prochaine six mois à l’avance.

