Nomination – Louison Auger nouveau DGA en charge des Revenus et Développement du Red Star

Hier, le Red Star a officialisé l’arrivée de Louison Auger en tant que Directeur Général Adjoint en charge des Revenus et Développement.

Ancien de chez Lagardère Sports et Directeur du sponsoring du RC Lens notamment, Louison Auger était ces derniers mois en poste à l’OGC Nice en tant que responsable commercial après l’arrivée de Gauthier Ganaye au poste de Président.

Au Red Star, actuellement 2ème du Championnat National, Louison Auger sera en charge de « piloter tous les revenus hors sportif du club : billetterie, sponsoring, hospitalités, merchandising et mécénat ainsi que d’établir une stratégie de développement de ces ressources conformément à la feuille de route 2024 du club » précise le communiqué. « La première étape de ce développement passera par une refonte de l’offre hospitalité, sponsoring et mécénat. Dorian Vicenzi et Gauthier Penicaud, tous deux respectivement responsables commerciaux au HAC et au PSG rejoindront l’équipe commerciale du club pour mettre en oeuvre ce projet. »

Cette saison, les principaux partenaires du Red Star sont adidas et Vice.