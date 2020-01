Interview – Le LOU Rugby enrichit sa Fan Experience en lançant la commande à la place avec Lyf Pay

Article écrit en partenariat avec Lyf Pay

Ce week-end, le LOU Rugby a inauguré la commande et la livraison de son repas et/ou sa boisson à sa place grâce à Lyf Pay. Pour en savoir un peu plus sur ce service, nous avons posé quelques questions aux principaux intéressés.

Fréderic Leclef, Directeur Général Délégué de Lyf Pay

Grégoire Heron, Directeur Général du LOU Rugby

Tristan Vuitteney, Directeur marketing de Digifood

SportBuzzBusiness.fr : Comment fonctionne concrètement la commande à la place au sein du Matmut Stadium ?

Fréderic Leclef (Directeur Général Délégué de Lyf Pay) : Directement intégrée à l’application Lyf Pay, la fonctionnalité de la commande à la place permet de se faire livrer en quelques clics. L’utilisateur ouvre l’application, sélectionne le stade, le match et la place à laquelle il souhaite que sa commande soit livrée. Puis il choisit ses produits (boissons, snacking), l’heure de livraison qui lui convient et paie sa commande en un seul clic. Avantage supplémentaire de Lyf Pay, l’utilisateur n’a pas besoin de charger de l’argent, son compte Lyf Pay étant directement connecté à sa carte bancaire, facilitant et fluidifiant ainsi le parcours d’achat.

SBB : En quoi le service de livraison à sa place répond aujourd’hui à une attente chez les fans ?

FL (Lyf Pay) : L’arrivée du mobile a profondément modifié les usages et les attentes des consommateurs qui sont aujourd’hui en permanence connectés à leur mobile (+ de 200 consultations du mobile par jour) et à la recherche de solutions qui peuvent leur faire gagner du temps. L’environnement hautement personnalisé et digitalisé des points de vente a transformé la manière dont les consommateurs achètent. Les enseignes se trouvent obligées de proposer une expérience client améliorée. Avec la commande à la place, notre objectif est d’améliorer l’expérience du consommateur dans les stades en proposant de nouvelles expériences d’achat.

Grégoire Heron (Directeur Général du LOU Rugby) : Pour les supporters, assister à l’évènement en tribune ne suffit plus, ils veulent y vivre des expériences innovantes. Parmi elles, les spectateurs souhaitent notamment un temps d’attente restreint aux buvettes. Nous avons profité de l’utilisation grandissante du mobile dans le quotidien des utilisateurs, et donc par les fans de sport au sein des enceintes sportives, pour développer de nouveaux services dans le but de simplifier l’expérience de nos supporters dans notre enceinte et ainsi répondre aux nouvelles attentes de notre public.

Ainsi, grâce à notre collaboration avec Lyf Pay, les supporters peuvent éviter les files d’attente aux buvettes et peuvent désormais, avec la commande à la place, commander de la nourriture et des boissons et être livré à leur place dans les gradins.

SBB : L’enrichissement de la Fan Expérience grâce à la technologie est-il une obsession pour le club ?

GH (LOU Rugby) : De plus en plus de clubs et d’enceintes améliorent l’expérience client afin de fidéliser les supporters et attirer de nouveaux spectateurs. Nous devons leur faire vivre une expérience positive, qui se situe à la hauteur de leurs attentes.

La commande à la place témoigne de notre intention à la fois de créer une expérience spectateur unique et de nous inscrire dans le développement des “smart stadium” qui représente désormais l’enjeu de la nouvelle expérience spectateur.

SBB : Quel est le cœur de métier de Lyf Pay ?

FL (Lyf Pay) : Lyf Pay est la première application multi-services de paiement mobile en France, déjà téléchargée par plus de 2,7 millions de personnes. Lyf Pay a pour ambition de simplifier le quotidien de paiement et d’achat des consommateurs grâce une application leur permettant de payer (en magasin sur Internet, dans une application, …), de partager (envoi d’argent, dons, cagnottes sans aucuns frais, partage de dépenses, …) et de profiter (gestion et prise en compte des cartes de fidélité, coupons, offres, …) pour ainsi simplifier leurs courses (scan & Go, paiement à table, …).

Notre collaboration avec des acteurs tels que Digifood s’inscrit dans notre démarche globale de proposer une solution de paiement mobile qui correspond parfaitement aux nouveaux usages de consommation. Digifood révolutionne depuis 2015 l’expérience client dans les enceintes sportives et propose des services de restauration et de snacking nomades et urbains. En capitalisant sur nos expertises respectives, nous sommes ainsi capables de proposer une expérience supporters enrichie et toujours plus simplifiée en supprimant d’importants irritants que sont les déplacements et le temps d’attente aux buvettes.

SBB : Pourquoi Digifood s’associe à Lyf Pay ?

Tristan Vuitteney (Directeur marketing de Digifood) : Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec Lyf Pay, une solution forte dans l’écosystème French Tech. Ensemble, nous souhaitions répondre aux attentes des consommateurs. C’est maintenant chose faite. Cela va permettre à Lyf Pay d’étendre sa place de leader dans l’événementiel et permettra à Digifood de proposer ses solutions à l’ensemble des commerçants Lyf Pay.

Nous sommes très complémentaires. Nous avons l’objectif commun d’offrir la meilleure expérience client possible. En couplant nos technologies, nous proposons une solution clé en main pour les commerçants : prise de commande, encaissement, paiement et préparation des commandes.

SBB : Le jour de match, concrètement, qu’apporte Digifood dans la collaboration ?

TV (Digifood) : L’ensemble de la technologie de prise de commande et de traitement de ces commandes restent la propriété de Digifood. Lyf Pay apporte le support, à savoir l’application mobile ainsi que le paiement. Nous avons associé les domaines d’expertise de chacun pour proposer une offre complète et haut de gamme.

SBB : A combien estimez-vous le nombre de commandes livrées à terme par match au LOU Rugby ?

FL (Lyf Pay) : Nous ne pouvons pas communiqué sur les performances de ce nouveau service lancé le week-end dernier. Cependant, notre stratégie, mise en place avec le LOU Rugby, a été dans un premier temps de construire une communauté d’utilisateurs supporters du club pour ensuite leur proposer et donner accès à des services privilégiés.

SBB : Lyf Pay était déjà utilisé au LOU Rugby sans la livraison à la place, quel bilan tirez-vous de ces premiers mois de collaboration ?

FL (Lyf Pay) : Jeux concours, posts réseaux sociaux, emailings, annonces du speaker et animateurs pendant les matchs… Plusieurs actions de communication ont été réalisées pour faire connaître l’application aux supporters et promouvoir la valeur ajoutée du paiement mobile : l’optimisation de l’expérience de paiement pendant les matchs. La mise en œuvre de ces actions de communication illustre un partenariat positif ainsi qu’une volonté commune de toujours simplifier l’expérience des utilisateurs et proposer de nouveaux parcours d’achat. Le lancement de la commande à la place en fait partie et d’autres projets sont en cours de discussion.

GH (LOU Rugby) : Lyf Pay est un partenaire de confiance qui a su nous proposer une application simple, pratique et évolutive répondant à nos attentes et enjeux. Des nouveautés sont d’ailleurs en cours de discussion afin de maximiser toujours plus l’expérience des spectateurs au Matmut Stadium.

SBB : A qui s’adresse le service de commande à la place lancé ce week-end ?

FL (Lyf Pay) : Le service de commande à la place s’adresse à n’importe quelle « enceinte » ayant des visiteurs donc bien évidemment aux enceintes sportives (stades, clubs, …) mais aussi aux enceintes évènementielles (salles de spectacle, salles de concert, …).

SBB : Quelles sont vos ambitions à moyen terme ?

FL (Lyf Pay) : Notre ambition principale est de développer la présence de Lyf Pay sur l’ensemble de l’écosystème sportif à travers notre proposition de valeur complète :

– améliorer l’expérience client des visiteurs dans le stade avec de nouvelles expériences d’achat : commande à la place mais aussi paiement mobile dans l’ensemble des points de vente (buvettes, boutiques) ou encore scan & go (boutique officielle)

– faciliter la collecte de données anonymisées permettant aux clubs de développer leur animation commerciale via la publication d’actualités ou d’offres personnalisées directement sur le mobile de leurs supporters.

