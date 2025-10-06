NTT DATA nouveau partenaire officiel du Paris FC

Le Paris FC annonce un nouveau partenariat stratégique avec NTT DATA, fournisseur leader d’infrastructures et de services informatiques, et désormais partenaire officiel du club jusqu’en juin 2026.

Ce partenariat marque une étape clé dans la transformation digitale du Paris FC. Grâce à l’expertise de NTT DATA, le club de la capital déploie une feuille de route ambitieuse pour enrichir l’expérience de ses supporters à travers le développement de nouveaux parcours numériques, l’intégration d’agents conversationnels et la création de contenus personnalisés.

L’objectif est clair : offrir une expérience immersive, intelligente et connectée qui renforce le lien entre les fans et le club, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour l’ensemble de l’écosystème Paris FC et ses partenaires.

Bon à savoir

NTT DATA est une multinationale japonaise spécialisée dans les services informatiques et les solutions numériques.

Elle opère dans plus de 50 pays et emploie environ 140 000 personnes.

Elle se distingue par son expertise en innovation technologique (IA, IoT, blockchain) et son approche centrée sur le client pour accélérer la transformation numérique des entreprises.

