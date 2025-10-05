Le PSG et la Virgil Abloh Foundation lancent un maillot en édition limitée, symbole d’un partenariat dédié à la jeunesse, à la créativité et à l’impact social. Il a été porté par les champions d’Europe à Lille, ce dimanche 5 octobre. Son prix ? 175 euros.

Le Paris Saint-Germain, via sa structure sociale PSG for Communities, officialise une collaboration majeure avec la Virgil Abloh Foundation. Ce partenariat s’inscrit dans une vision partagée : faire du sport, de la culture et de la créativité des leviers d’inclusion et d’émancipation pour la jeunesse.

Cette alliance prend racine dans une relation naturelle entre le regretté designer Virgil Abloh et le PSG, née dès son arrivée à Paris. Le club et le créateur partageaient une conviction forte : celle que l’impact social peut naître à la croisée des mondes artistiques et sportifs.

Dévoilé au Grand Palais

La première activation s’est tenue le 4 octobre, lors de l’exposition Virgil Abloh: The Codes au Grand Palais. Vingt-cinq jeunes issus des programmes École Rouge & Bleu et Allez les Filles ont participé à des ateliers mêlant culture urbaine et design textile, dans un esprit de transmission et de co-création.

Point d’orgue de cette collaboration : le lancement d’un maillot en édition limitée, imaginé par Virgil Abloh Archive. Revisite du maillot extérieur 2024/26 du PSG, cette pièce unique affiche des codes forts : la typographie Helvetica, la mention « AWAY FROM HOME » en hommage à Paris, ville d’adoption d’Abloh, et une mascotte lynx, clin d’œil aux traditions sportives américaines. La tunique a été portée par les champions d’Europe, ce dimanche soir, lors du déplacement à Lille à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1 McDonald’s.

Ce maillot, plus qu’un produit dérivé, devient un symbole. À la fois pont culturel entre Paris et Chicago, et vecteur d’impact concret : les bénéfices de sa vente seront reversés au programme École Rouge & Bleu et à ABLOH AIR, initiative de la fondation soutenant les jeunes talents issus de communautés sous-représentées.

175 euros le maillot

Déjà disponible sur store.psg.fr, il sera proposé dès le 6 octobre dans les boutiques officielles du club et au pop-up Colette installé au Grand Palais. Prix : 175 euros.

À travers ce projet, le PSG et la Virgil Abloh Foundation affirment leur volonté commune de conjuguer performance, créativité et engagement social.

« Depuis 25 ans, PSG for Communities accompagne les jeunes à travers l’éducation, le sport et l’impact social. Grâce au mentorat, à l’ouverture et à l’accès aux industries créatives, la Virgil Abloh Foundation perpétue la vision du regretté créateur en offrant des opportunités aux jeunes talents créatifs issus de milieux sous-représentés », s’est réjoui Fabien Alègre, chef de la marque PSG.

« Ce partenariat avec le PSG est profondément significatif car il reflète tout ce en quoi Virgil croyait : la communauté, la créativité et l’encouragement des jeunes à rêver grand et à construire leur propre avenir », a de son côté rétorqué Shannon Abloh, fondatrice et présidente du conseil d’administration de la Virgil Abloh Foundation.

