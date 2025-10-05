Afin de célébrer la Journée Mondiale de la Vue, la LFP, Essilor et l’AJ Auxerre ont déployé, ce samedi 4 octobre, une campagne inédite mêlant prévention, innovation marketing et engagement sociétal autour de la santé visuelle.

À l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue, la Ligue de Football Professionnel (LFP), le groupe Essilor et l’AJ Auxerre ont uni leurs forces pour lancer une opération inédite de sensibilisation à la santé visuelle. Une activation portée par le programme solidaire 1TEAM, qui mêle prévention, innovation marketing et engagement collectif.

Dans un contexte où les troubles de la vue sont en constante augmentation – l’OMS estime qu’un jeune sur trois pourrait souffrir de myopie d’ici 2050 – cette campagne vise à inciter le grand public à faire contrôler sa vue régulièrement. Pour toucher un public large, c’est le terrain de football qui a été choisi comme support de communication.

Essilor veut « être un acteur utile »

« Nous ne cherchons pas à être un sponsor de plus. Nous voulons être un acteur utile, qui fait passer un message essentiel à travers une passion universelle », souligne Prûne Marre, Directrice Générale d’Essilor France.

Point d’orgue de cette campagne : les joueurs de l’AJ Auxerre ont porté des maillots à flocage très particulier lors de la 7e journée de Ligue 1 McDonald’s face au RC Lens (1-1). Inspiré de l’échelle de Monoyer, utilisée pour tester l’acuité visuelle, ce flocage avec des lettres de tailles décroissantes symbolisait l’importance du dépistage visuel. Un clin d’œil visuel original, immédiatement remarqué par les fans et les diffuseurs.

L’engagement ne s’est pas limité aux maillots. Le stade était lui aussi habillé aux couleurs de l’opération, avec des messages diffusés sur les écrans géants, les LEDS, et relayés par le speaker. Sur le digital, un challenge interactif sur Mon Petit Prono permettait de gagner des maillots floqués et des lunettes connectées. Ligue 1+ a également présenté l’initiative en avant-match, tandis que des influenceurs comme Today It’s Football ont relayé l’opération sur leurs réseaux.

Cerise sur le gâteau : les maillots portés pendant le match seront mis aux enchères, avec une intégralité des fonds reversés à la fondation Horizon AJA.

« Relayer ce message de prévention »

Lancée en septembre, la marque 1TEAM est la nouvelle bannière des actions solidaires du football professionnel français. Structurée autour de quatre piliers — inclusion, solidarité, santé et transition environnementale —, elle vise à fédérer clubs, joueurs et partenaires autour de projets à impact. Le logo 1TEAM est d’ailleurs floqué sur tous les maillots cette saison, rappelant à chaque match que le football peut aussi être un moteur d’engagement sociétal.

« Avec Essilor et le concours de l’AJ Auxerre, nous mettons cette force collective au service d’un enjeu de santé publique essentiel », explique Jérôme Belaygue, Directeur Communication & RSE de la LFP.

Pour l’AJ Auxerre, ce type d’engagement est devenu une évidence. « C’est important pour l’AJ Auxerre de relayer ce message de prévention qui nous concerne tous », insiste Baptiste Malherbe, président exécutif du club.

