Offre Alternance : Assistant commercial GMS (H/F) – Eagle Football Group

Envie de rejoindre un Groupe unique et ambitieux ?

Grâce à un modèle économique articulé autour du football masculin et ouvert sur l’international, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français du sport professionnel.

Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de respecter les enjeux socio-économiques tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale.

Notre dynamisme incarné par notre équipe masculine et notre Academy mixte nous incite à innover sans cesse et à nous adapter aux profonds changements de notre coeur de métier.

Société reconnue dans le domaine sportif, nous recherchons actuellement notre futur(e) stagiaire – Assistant(e) commercial(e) GMS à partir du 1er septembre 2025 pour une durée de 6 mois.

En soutien au Responsable Commercial GMS, l’Assistant(e) Commercial(e) aura notamment pour missions premières de savoir gérer le quotidien administratif, commercial et logistique du service VHC-GMS.

L’Assistant(e) Commercial(e) aura un vrai rôle stratégique au bon fonctionnement du service.

Gestion commerciale

Connaître les offres et produits, répondre aux demandes d’informations et réceptionner les commandes

Saisie des devis / commandes + envoi aux clients

Gestion des litiges clients et SAV

Créer et mettre à jour le catalogue et les grilles tarifaires

Gestion administrative et saisie des référencements en Centrale (Carrefour, Auchan,…)

Gestion logistique

Faire la facturation

Suivi des livraisons, faire le lien avec le service Logistique

Gestion administrative

Créer les nouveaux comptes clients GMS

Mise à jour des fiches clients existantes.

Faire évoluer le fichier client

Doté d’un bon relationnel, vous avez une belle élocution et un vrai sens de l’écoute.

Vos qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse vous permettront d’assurer vos missions commerciales et administratives avec qualité!

Enfin, Maîtrisant les outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, Power Point) et appréciant travailler en équipe, vous saurez très vite vous intégrer dans notre organisation pour apporter votre pierre à l’édifice!

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Pour vous donner un avant-goût de votre quotidien parmi nous, voici quelques-uns de nos avantages :

Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, une assistance sociale à votre disposition) ;

Un parcours d’intégration unique ;

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

Convaincu(e) ? N’hésitez plus, postulez ici !