Offre Stage : Juriste (H/F) – Ecole des Agents de Joueurs de Football

L’EAJF est une école de formation spécialisée dans l’accompagnement et la préparation des candidats aux examens d’agents FFF et FIFA. Notre mission est de former les futurs professionnels du secteur sportif à la fois sur les volets juridiques, pédagogiques et opérationnels de la fonction.
Missions & Responsabilités
Assurer l’actualisation juridique de la plateforme d’apprentissage et réaliser une veille juridique régulière
Élaborer des contenus pédagogiques : quiz, synthèses, fiches pratiques, etc.
Répondre aux questions des candidats relatives à l’examen d’agent sportif
Participer à l’animation de vidéos et de podcasts portant sur des sujets juridiques
Rédiger et préparer les contrats et documents administratifs liés aux activités de l’EAJF.
Profil & Compétences
Être en Master 1 ou Master 2 en droit
Solides connaissances en droit privé, avec une spécialisation en droit des affaires, droit du travail et droit du sport
Capacité à gérer des projets et à s’organiser efficacement
Esprit d’équipe et aptitude à collaborer avec différents interlocuteurs
Force de proposition et engagement dans les missions confiées
Intérêt pour le football fortement apprécié.
Conditions & Disponibilités souhaitées
Rémunération : Gratification légale de stage
Date de début : Dès que possible
Durée : À définir en accord avec le/la candidat(e)
- Pour postuler, c’est ici.