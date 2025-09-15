Offre Stage : Juriste (H/F) – Ecole des Agents de Joueurs de Football

L’EAJF est une école de formation spécialisée dans l’accompagnement et la préparation des candidats aux examens d’agents FFF et FIFA. Notre mission est de former les futurs professionnels du secteur sportif à la fois sur les volets juridiques, pédagogiques et opérationnels de la fonction.

Missions & Responsabilités

Assurer l’actualisation juridique de la plateforme d’apprentissage et réaliser une veille juridique régulière

Élaborer des contenus pédagogiques : quiz, synthèses, fiches pratiques, etc.

Répondre aux questions des candidats relatives à l’examen d’agent sportif

Participer à l’animation de vidéos et de podcasts portant sur des sujets juridiques

Rédiger et préparer les contrats et documents administratifs liés aux activités de l’EAJF.

Profil & Compétences

Être en Master 1 ou Master 2 en droit

Solides connaissances en droit privé, avec une spécialisation en droit des affaires, droit du travail et droit du sport

Capacité à gérer des projets et à s’organiser efficacement

Esprit d’équipe et aptitude à collaborer avec différents interlocuteurs

Force de proposition et engagement dans les missions confiées

Intérêt pour le football fortement apprécié.

Conditions & Disponibilités souhaitées

Rémunération : Gratification légale de stage

Date de début : Dès que possible

Durée : À définir en accord avec le/la candidat(e)