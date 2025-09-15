Offre Emploi : Chef de Projet Innovation F/H en CDD – PSG

Rejoignez le Paris Saint-Germain, c’est bien plus qu’intégrer un club sportif. C’est rejoindre une entreprise à mission, un acteur culturel et social, un collectif de plus de 750 collaborateurs engagés dans plus de 100 métiers, unis par une même ambition : repousser les limites, innover et faire rayonner le Club, sur le terrain comme en coulisses.

Club pluriel et engagé, le PSG regroupe plusieurs disciplines de haut niveau : football, handball, judo, et s’appuie sur un centre de formation intégré, conçu pour transmettre ses valeurs et ancienne génération.

Porté par l’excellence, l’innovation et l’esprit d’équipe, le Paris Saint-Germain est le club de la Nouvelle Génération, où chaque idée compte et où chaque talent peut laisser sa trace.

Description

L’Innovation Project Manager pilote et coordonne la stratégie d’innovation du Paris Saint-Germain, en assurant la réussite des projets sur nos grands piliers :

Performance sportive

Business & marque (nouveaux revenus, engagement des fans, image)

Impact social & environnemental

Culture interne & collaboration

Ce rôle combine vision stratégique (définir la trajectoire innovation du Club) et exécution opérationnelle (coordonner les projets transversaux et garantir leur impact).

Vos missions

Stratégie

Définir et animer la stratégie globale d’innovation , en lien avec les objectifs du Club.

Identifier les enjeux métiers des départements et les transformateurs en opportunités d’innovation.

Développer une culture d’innovation interne et externe, en s’inspirant des meilleures pratiques (autres clubs, leaders d’industries).

Porter et promouvoir les initiatives du Club (Innovation Center, PSG Labs, feuilles de route stratégique) auprès des parties prenantes internes et externes.

Opérationnel

Piloter et faire évoluer la plateforme interne d’innovation (gouvernance, maintenance, intégration de solutions externes)

Coordonner les comités transverses d’innovation (hebdomadaires, mensuels) et animer des ateliers départementaux.

Lancer et suivre des groupes de travail sur des thématiques clés (ex. expériences fans etc).

Valoriser les porteurs de projets via des vidéos cas d’études et l’animation de la communauté interne.

Suivre, soutenir et évaluer les projets d’innovation menés par les départements .

Assurer la diffusion et le partage de connaissances entre les équipes.

Le profil que nous recherchons