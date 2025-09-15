Offre Emploi : Business Developer H/F – FC Versailles

Poste basé à Versailles – CDI

Prise de poste : Dès que possible

Le contexte

Dans le cadre de l’accélération de notre développement commercial local, le FC Versailles renforce son équipe commerciale en recrutant son/sa futur.e Business Developer pour travailler en étroite collaboration avec notre responsable commercial du club : Kentin.

Un poste taillé pour un(e) compétiteur(trice) dans l’âme, prêt(e) à s’investir à 100 % dans un projet ambitieux, structurant et très exposé sur le territoire.

Missions

Développement commercial local

Prospection active de nouveaux partenaires privés (TPE, PME, ETI, etc.) ;

Qualification, prise de rendez-vous, rendez-vous terrain et pitch du projet FC Versailles ;

Suivi complet du process commercial, jusqu’à la signature (accompagnement au closing assuré) ;

Gestion & activation du réseau partenaires

Suivi des comptes partenaires, fidélisation, réactivation ;

Participation active à l’animation du réseau (événements, invitations, présence terrain…) ;

Implication dans la structuration d’un Club Partenaires FC Versailles, avec le soutien de l’équipe.

Organisation & présence sur les événements

Participation à l’organisation et la logistique des événements business du club ;

Présence lors des matchs à domicile (hospitalités), événements de networking ou RP locales.

Profil recherché

Tu as une solide expérience en matière de business club.

Tu as déjà fait tes preuves en prospection terrain : tu sais créer le contact, ouvrir des portes et générer des opportunités.

Tu es à l’aise avec les différentes techniques de prospection.

Tu es animé(e) par une forte envie de réussir : ambitieux(se), persévérant(e), orienté(e) performance, tu ne lâches rien.

Un « non » ne t’arrête pas : tu sais rebondir, relancer intelligemment et convaincre avec méthode et impact.

Résilient(e) et motivé(e), tu avances avec une mentalité de conquête et une obsession du résultat.

Le terrain, c’est ton élément : aller à la rencontre des futurs prospects, faire vivre ton réseau en continue, créer du lien.

Tu as une vraie aisance relationnelle : à l’écoute, capable de raconter une histoire, tu embarques les clients dans ton univers avec un discours structuré et convaincant.

Tu veux construire quelque chose de grand : intégrer un club en pleine ascension où tu as encore tout à écrire.

Tu as une bonne compréhension des cycles de vente.

Une première expérience réussie dans la vente B2B, le sponsoring, le sport, l’évènementiel ou les réseaux d’affaires est un vrai plus.

Process de recrutement

1er entretien avec Amandine notre DRH (30’) ; Cas pratique ; 2e entretien avec ton futur manager Kentin (60’) ; Passage du test de personnalité HOGAN ; 3e entretien avec notre Directeur Général Fabien.

Les modalités de travail

Début : ASAP

Format : CDI

Rémunération fixe 35k avec variable (à définir)

