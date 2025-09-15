Offre Stage : Assistant Communication – MPG / MPP & Fantasy Ligue 1 (H/F) – Ligue de Football Professionnel

Missions
Le / la stagiaire travaillera au sein de la Direction du Digital. Il/Elle sera rattaché(e) au Responsable de la communication des plateformes de gaming auquel il/elle apportera un soutien opérationnel, notamment sur les missions suivantes :
- Communication sur les Réseaux Sociaux (Tik Tok, X, Facebook, Instagram, Discord) ;
- Communication CRM auprès des communautés MPG, MPP et Fantasy Ligue 1 ;
- Réponse quotidienne aux emails des utilisateurs des plateformes MPG, MPP et Fantasy Ligue 1 ;
- Contribution aux différentes opérations ponctuelles : aide à la définition des cotes des joueurs sur les interfaces, aux opérations spéciales de communication, aux émissions ponctuelles…
Compétences requises
- Formation Ecole de Commerce ou similaire ;
- Connaissance du monde du football et en particulier des championnats de ligue 1 et Ligue 2.
- Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ;
- Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.
Conditions
- Durée : 6 mois ;
- Disponibilité : Octobre 2025 ;
- Gratification mensuelle selon niveau de diplôme. Jusqu’à Bac +3 : 700 € brut/mois ; Niveau Bac + 4 (Master 1) : 900 € brut/mois ; Niveau Bac + 5 (Master 2) : 1100 € brut/mois ;
- Convention de stage obligatoire ;
- Remboursement de 50% de l’abonnement transports en commun ;
- Carte ticket restaurant (valeur faciale 14€) prise en charge à 50% par LFP Media.
LFP Media étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination.
- Pour postuler, c’est ici.