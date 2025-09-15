Offre Stage : Assistant Communication – MPG / MPP & Fantasy Ligue 1 (H/F) – Ligue de Football Professionnel

Missions

Le / la stagiaire travaillera au sein de la Direction du Digital. Il/Elle sera rattaché(e) au Responsable de la communication des plateformes de gaming auquel il/elle apportera un soutien opérationnel, notamment sur les missions suivantes :

Communication sur les Réseaux Sociaux (Tik Tok, X, Facebook, Instagram, Discord) ;

Communication CRM auprès des communautés MPG, MPP et Fantasy Ligue 1 ;

Réponse quotidienne aux emails des utilisateurs des plateformes MPG, MPP et Fantasy Ligue 1 ;

Contribution aux différentes opérations ponctuelles : aide à la définition des cotes des joueurs sur les interfaces, aux opérations spéciales de communication, aux émissions ponctuelles…

Compétences requises

Formation Ecole de Commerce ou similaire ;

Connaissance du monde du football et en particulier des championnats de ligue 1 et Ligue 2.

Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ;

Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.

Conditions

Durée : 6 mois ;

Disponibilité : Octobre 2025 ;

Gratification mensuelle selon niveau de diplôme. Jusqu’à Bac +3 : 700 € brut/mois ; Niveau Bac + 4 (Master 1) : 900 € brut/mois ; Niveau Bac + 5 (Master 2) : 1100 € brut/mois ;

Convention de stage obligatoire ;

Remboursement de 50% de l’abonnement transports en commun ;

Carte ticket restaurant (valeur faciale 14€) prise en charge à 50% par LFP Media.

LFP Media étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination.