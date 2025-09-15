Réseaux Sociaux

Offre Stage : Assistant Communication – MPG / MPP & Fantasy Ligue 1 (H/F) – Ligue de Football Professionnel

ParRessources Humaines
15 septembre 2025

Missions 

Le / la stagiaire travaillera au sein de la Direction du Digital. Il/Elle sera rattaché(e) au Responsable de la communication des plateformes de gaming auquel il/elle apportera un soutien opérationnel, notamment sur les missions suivantes :

  • Communication sur les Réseaux Sociaux (Tik Tok, X, Facebook, Instagram, Discord) ;
  • Communication CRM auprès des communautés MPG, MPP et Fantasy Ligue 1 ;
  • Réponse quotidienne aux emails des utilisateurs des plateformes MPG, MPP et Fantasy Ligue 1 ;
  • Contribution aux différentes opérations ponctuelles : aide à la définition des cotes des joueurs sur les interfaces, aux opérations spéciales de communication, aux émissions ponctuelles…

Compétences requises 

  • Formation Ecole de Commerce ou similaire ;
  • Connaissance du monde du football et en particulier des championnats de ligue 1 et Ligue 2.
  • Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ;
  • Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.

Conditions 

  • Durée : 6 mois ;
  • Disponibilité : Octobre 2025 ;
  • Gratification mensuelle selon niveau de diplôme. Jusqu’à Bac +3 : 700 € brut/mois ; Niveau Bac + 4 (Master 1) : 900 € brut/mois ; Niveau Bac + 5 (Master 2) : 1100 € brut/mois ;
  • Convention de stage obligatoire ;
  • Remboursement de 50% de l’abonnement transports en commun ;
  • Carte ticket restaurant (valeur faciale 14€) prise en charge à 50% par LFP Media.

LFP Media étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination.

  • Pour postuler, c’est ici.
