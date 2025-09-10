Offre Stage – Assistant Chef de Projet Marketing (H/F) – Eagle Football Group

Envie de rejoindre un Groupe unique et ambitieux ?

Grâce à un modèle économique articulé autour du football masculin et ouvert sur l’international, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français du sport professionnel.

Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de respecter les enjeux socio-économiques tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale.

Notre dynamisme incarné par notre équipe masculine et notre Academy mixte nous incite à innover sans cesse et à nous adapter aux profonds changements de notre coeur de métier.

Notre grande famille rouge et bleue recherche son/sa future Stagiaire Chargé(e) de Communautés pour une durée de 6 mois à partir de septembre 2025.

Missions

o Participer à l’élaboration des contenus des supports marketing (fiches produits, plaquettes)

o Briefs créatifs et aide à la mise en place de shootings photo

o Rédactionnels (emails, posts réseaux sociaux, argumentaires commerciaux)

o Participer au pilotage et à la mise en place d’opérations marketing, sur et en dehors des jours

de matchs

o Veiller à la bonne circulation des informations avec l’ensemble des services (commercial,

marketing, digital, communication interne…)

o Réalisation d’analyses quantitatives et qualitatives et de reportings, avec préconisations

o Aide à l’organisation d’évènements à destination des publics Abonnés BtoC et BtoB

De formation BAC+4/5 en école de management, commerce ou communication. Tu disposes idéalement d’une première expérience en marketing opérationnel.

Compétences

▪ Aisance relationnelle

▪ Capacité de synthèse et d’analyse

▪ Autonomie et rigueur

▪ Aptitudes rédactionnelles

▪ Connaissance du monde du football

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Avantages

Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, une assistance sociale à votre disposition) ;

Un parcours d’intégration unique ;

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

Pour postuler, c’est ici.