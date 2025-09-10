Offre Alternance : Chargé de développement sportif (H/F) – E2SE Business School

Vous souhaitez intégrer une formation en Sport Business au sein de l’E2SE Business School de Caen et vous êtes à la recherche d’une alternance pour le Titre de Niveau 5 reconnu par l’État ? Un club de Basket sur Caen (14) recherche un Chargé de développement sportif (H/F) en ALTERNANCE.

Missions

Développement de la pratique sportive

Encadrement et coordination technique

Organisation des compétitions et événements

Développement et animation du projet club

Lien avec les institutions sportives

Communication et promotion

Profil

Dynamique, motivé, passionné par le basket et le développement du sport pour tous

Excellent relationnel : à l’aise avec les jeunes, les parents, les partenaires et les bénévoles

Sens de l’autonomie, de l’organisation, et de la rigueur

Capacité à fédérer une équipe et à travailler en transversal

Durée : 12 mois

Date: Rentrée 2025

Rythme de la formation : Alternance de jours de cours et en entreprise

Diplôme préparé : Titre Responsable de Petite ou Moyenne Structure | Mention Structure Sportive

Type d’emploi : Alternance

Rémunération : Jusqu’à 1 801,80€ par mois

Lieu du poste : En présentiel