Offre Alternance : Chargé de développement sportif (H/F) – E2SE Business School

Vous souhaitez intégrer une formation en Sport Business au sein de l’E2SE Business School de Caen et vous êtes à la recherche d’une alternance pour le Titre de Niveau 5 reconnu par l’État ? Un club de Basket sur Caen (14) recherche un Chargé de développement sportif (H/F) en ALTERNANCE.
Missions
- Développement de la pratique sportive
- Encadrement et coordination technique
- Organisation des compétitions et événements
- Développement et animation du projet club
- Lien avec les institutions sportives
- Communication et promotion
Profil
- Dynamique, motivé, passionné par le basket et le développement du sport pour tous
- Excellent relationnel : à l’aise avec les jeunes, les parents, les partenaires et les bénévoles
- Sens de l’autonomie, de l’organisation, et de la rigueur
- Capacité à fédérer une équipe et à travailler en transversal
Durée : 12 mois
Date: Rentrée 2025
Rythme de la formation : Alternance de jours de cours et en entreprise
Diplôme préparé : Titre Responsable de Petite ou Moyenne Structure | Mention Structure Sportive
Type d’emploi : Alternance
Rémunération : Jusqu’à 1 801,80€ par mois
Lieu du poste : En présentiel
- Pour postuler, c’est ici.