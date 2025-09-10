Réseaux Sociaux

Offre Alternance : Chargé de développement sportif (H/F) – E2SE Business School

ParRessources Humaines
10 septembre 2025
Vous souhaitez intégrer une formation en Sport Business au sein de l’E2SE Business School de Caen et vous êtes à la recherche d’une alternance pour le Titre de Niveau 5 reconnu par l’État ? Un club de Basket sur Caen (14) recherche un Chargé de développement sportif (H/F) en ALTERNANCE.

Missions

  • Développement de la pratique sportive
  • Encadrement et coordination technique
  • Organisation des compétitions et événements
  • Développement et animation du projet club
  • Lien avec les institutions sportives
  • Communication et promotion

Profil

  • Dynamique, motivé, passionné par le basket et le développement du sport pour tous
  • Excellent relationnel : à l’aise avec les jeunes, les parents, les partenaires et les bénévoles
  • Sens de l’autonomie, de l’organisation, et de la rigueur
  • Capacité à fédérer une équipe et à travailler en transversal

Durée : 12 mois

Date: Rentrée 2025

Rythme de la formation : Alternance de jours de cours et en entreprise

Diplôme préparé : Titre Responsable de Petite ou Moyenne Structure | Mention Structure Sportive

Type d’emploi : Alternance

Rémunération : Jusqu’à 1 801,80€ par mois

Lieu du poste : En présentiel

  • Pour postuler, c’est ici.
