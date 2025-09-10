Offre Emploi – Chargé de mission pour le pôle de Performance Sociale (H/F) – Fédération Française de Handball

Le pôle de Performance Sociale recrute pour renforcer son équipe, afin de promouvoir et accompagner le déploiement des projets citoyenneté, intégrité et féminisation.

Description du poste et Missions

Piloter le dossier de l’intégrité au sein de la FFHandball en lien avec l’ensemble des partenaires fédéraux (clubs, comités et ligues) et les associations spécialistes de cette thématique

• Activité 1 : Déployer et promouvoir le plan fédéral de lutte contre toute forme de violences ;

• Activité 2 : Coordonner les relations avec les associations partenaires (conventions, actions de sensibilisation et de formation en lien avec les territoires…) ;

• Activité 3 : Coordonner et réaliser le bilan annuel de l’observatoire fédéral des comportements.

Piloter le dossier de la citoyenneté de la FFHandball en lien avec l’ensemble des partenaires institutionnels et fédéraux (clubs, comités et ligues)

• Activité 1 : Assurer le déploiement et la promotion des dispositifs pour la jeunesse (‘’service civique’’, ‘’Service National Universel’’, ‘’Contrat d’engagement citoyen’, agrément JEP) en relations avec les territoires et les partenaires externes. Création de support de formation pour les services civiques (jeunes et tuteurs) ;

• Activité 2 : Promouvoir les projets en lien avec les politiques publiques, les principes de la laïcité ainsi que le contrat d’engagement républicain ;

• Activité 3 : Activer les partenariats associatifs ( Rêve, 1er de cordée ….).

Piloter le plan Egalité de la FFHandball en lien avec l’ensemble des partenaires institutionnels et fédéraux (Ministère en charge des sports, CNOSF, clubs, comités et ligues)

• Activité 1 : Mettre en place des projets liés à la féminisation du handball dans toutes ses composantes (la fonction de joueuse, d’arbitre, de dirigeante, d’animatrice et entraineuse…) ;

• Activité 2 : Coordonner, construire les contenus et animer le plan Egalité et le programme « Femmes engagées » 2025-2028 ;

• Activité 3 : Développer et animer le réseau des référents féminisation des territoires.

Missions additionnelles

• Activité 1 : Assurer la continuité de service sur d’autres thématiques de la Performance Sociale (AAP, ANS, Labels, … ).

Relations fonctionnelles du poste

Internes : Directeur de la FFHandball, élus fédéraux en charge des dossiers de l’intégrité, de la citoyenneté et de la féminisation, CTN en charge de la Performance Sociale.

: Directeur de la FFHandball, élus fédéraux en charge des dossiers de l’intégrité, de la citoyenneté et de la féminisation, CTN en charge de la Performance Sociale. Externes : Clubs, Comités, Ligues, CNOSF, Ministère en charge des Sports

Prérequis pour la tenue du poste

Savoirs : Connaissance du milieu associatif, connaissance du milieu sportif fédéral et handball particulièrement ; connaissance sur les thématiques des violences, de la citoyenneté et de la féminisation

Savoir-faire : Animer un réseau/groupe/réunion ; communiquer et faire preuve de pédagogie, exprimer et structurer ses idées, faire preuve de qualités rédactionnelles ; être capable de synthétiser et d’être rigoureux (attention, organisation, respect des délais, qualité du travail…) ; savoir présenter, mettre en valeur et défendre les actions menées ; savoir rechercher l’information nécessaire aux actions menées ; appréhender la méthodologie de projet et ses outils essentiels ; animer un projet ; savoir planifier et respecter les délais ; savoir rendre compte

Savoir-être : qualités relationnelles (sens du travail en équipe, dans la transparence avec les acteurs impliqués et la direction) ; avoir une capacité d’autonomie, de confiance en soi et d’adaptabilité ; aisance dans la communication ; confidentialité ; respect du devoir de réserve ; savoir faire passer un message, écouter ; savoir être réactif ; être capable d’anticiper les tâches ; capacité à gérer le stress ; sens de l’initiative ; sens de l’organisation

Tags de compétences :

#MilieuAssociatif #MilieuFédéral #Handball #Violences #Citoyenneté #Féminisation #AnimationRéseau #Communication #Pédagogie #Rédaction #Synthèse #Organisation #GestionProjet #Planification #Reporting #TravailEnÉquipe #Autonomie #Adaptabilité #AisanceRelationnelle #Confidentialité #Écoute #Réactivité #Initiative #Organisation



Niveau d’études requis : Minimum BAC+5 ; organisation du milieu sportif, maîtrise des outils bureautiques

Expérience : un parcours dans le milieu associatif sportif serait un plus dans la fonction

Nota Bene : Déplacements possibles sur d’autres sites sur le territoire national dans le cadre de l’organisation de séminaires, colloques, formations, ou rassemblements en tout lieu où la FFHandball aura des intérêts, tant en France hexagonale qu’ultramarine. Capacité à se déplacer en autonomie (transports en commun et/ou véhicule avec permis B) Travail possible en soirée et weekend si nécessaire.

Environnement du poste

Moyens mis à disposition

Matériels : ordinateur portable, téléphone fixe et portable

Techniques : Microsoft Office / Forms / Doodle / Office 365 / Teams / Zoom…

Vos avantages

Mutuelle Familiale et Prévoyance attractives

Participation aux frais de transport (50%)

Jusqu’à deux jours de télétravail par semaine (sous conditions)

Programmes de formation continue pour soutenir le développement professionnel.

13 ème mois, prime d’objectifs

mois, prime d’objectifs Accès à la salle de sport au sein des locaux

Offre de repas attractive au self de la Maison du Handball

Avantages du CSE (sous conditions)

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires

Nous sommes convaincus que chaque talent a sa place. Nos opportunités sont accessibles à tous, et nous veillons à adapter notre environnement de travail pour que chacun puisse exprimer pleinement son potentiel.

A propos de nous

Depuis 1941, la Fédération française de handball a pour objet l’organisation, la promotion et le développement du handball et de ses disciplines connexes : le Hand à 7, le Hand à 4, le Beach Handball, le BabyHand, le HandFit et le HandEnsemble.

Association de loi de 1901, reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère des Sports, elle organise les différentes compétitions amateures, les Coupes de France féminine et masculine, les compétitions Intercomités, Interligues et Interpôles et les manifestations ouvertes aux licenciés ainsi que des regroupements institutionnels tels que les assemblées générales.

Elle est représentée sur la scène internationale par ses équipes de France masculine et féminine.