Offre Alternance : Chargé(e) de communication évènementiel – Club partenaire de Win Sport School

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION EVÈNEMENTIEL (H/F)

Référence : RE22-MBAMDS-03-231121

Etablissement : Rennes

Domaine : MBA Management du Sport

Type de poste : Chargé(e) de Communication Evènementiel (H/F)

Type de contrat : Alternance

Secteur : Management du sport

Localisation : Ille-et-Vilaine

WIN SPORT SCHOOL, Ecole de Management du sport, présente sur le territoire national propose des cursus de BAC +5 validés par un Titre RNCP de Niveau 7.

Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante, dès septembre 2022, profitez des avantages d’un contrat d’alternance pour vous former et acquérir un Bac+5 –MBA Management du Sport chez WIN SPORT SCHOOL de Rennes.

MISSIONS :

Le développement et la mise en place d’outils de suivi

Le développement et la pérennisation des offres commerciales

Organiser les activités : en lien avec les chargées de développement

Etablir les actions de communication à conduire chaque année

Rédaction de communiqués de presse (promotion des évènements et activités)

Animation des réseaux sociaux

Organisation des évènements clubs et partenaires

Organisation des Matchs à Domicile

Mise en avant des partenaires

PROFIL :

Vous êtes passionné-e de sport notamment par le Basket-ball, vous souhaitez exercer un métier polyvalent.

Vous avez une expérience professionnelle en entreprise et une connaissance du monde sportif (pratiquant-e, bénévole, salarié-e) .

Vous avez des compétences en communication (suite Adobe), gestion, êtes dynamique, avez le sens des responsabilités, vous aimez relever des défis.

Pré-requis BAC + 3 – Préparation Bac + 5

REMUNERATION :

De 43% à 100% du SMIC selon la grille de rémunération du contrat d’apprentissage.

Durée du contrat: 24 mois

