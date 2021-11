Offre de Stage : Marketing & Business Development Licensing – Paris 2024

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

L’activité Licensing au sein de la direction Business a pour objectif de :

Maximiser les revenus pour l’organisation de Jeux Paris 2024

Permettre l’engagement et la promotion des Jeux Paris 2024

Procurer un souvenir tangible permettant de donner vie aux Jeux Paris 2024

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Sous l’autorité du Responsable Licensing des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (COJO), le Stagiaire Licensing aura pour mission de consolider et analyser les offres de licence Paris 2024

Les principales missions sont les suivantes :

Participer à la rédaction du cahier des charges des offres de licence Paris 2024

Participer aux soutenances de choix des licenciés

Relayer le guide d’usage de la licence Paris 2024 (styleguides Paris 2024)

Travailler sur les outils de présentation et d’analyse des supports de développement Licensing (grille d’évaluation / Welcome Pack etc…)

Faire le suivi du planning et des événements de l’activité Licensing

Organiser la présence de Paris 2024 à d’éventuels salons professionnels

Travailler sur des études de marché sur différents secteurs

Tenir un planning de communication PR en étroite collaboration avec le département COM

Soutenir toutes les initiatives de business développement en lien avec les autres divisions.

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR

Vous êtes actuellement en école de commerce ou à l’université en niveau master 1/2

Capacité à gérer de multiples tâches, à établir des priorités et à maintenir les échéances

Rigueur avec un esprit d’analyse et de synthèse et très bonnes capacités rédactionnelles

Esprit d’initiative, implication et autonomie

Excellente maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé).

Maîtrise des outils informatiques et des logiciels Office, être notamment très à l’aise sur les présentations PWP et les tableaux Excel

Personnalité dynamique et opérationnelle, accessible et adaptable

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Contrat : Stage 6 mois

Temps de travail Temps plein

Date début 03-01-2022

Salaire : Indemnité minimale de stage

Adresse : Parc Icade Les Portes de Paris, Rue Proudhon, 93210 Saint-Denis

