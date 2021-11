Offre Alternance : Commercial H/F – Entreprise partenaire de WIN Annecy

COMMERCIAL H/F EN ALTERNANCE

Etablissement : Annecy

Domaine : Bachelor Management du Sport

Type de poste : Commercial H/F

Type de contrat : Alternance

Secteur : Sport

Localisation : Annecy

L’école de Management du Sport WIN Annecy recrute pour une entreprise partenaire un Commercial H/F en alternance.

MISSIONS

– Suivre et qualifier le portefeuille clients existant (phoning et emailing)

– Augmenter le volume d’affaires

– Démarcher de nouveaux clients via des bases de données déjà acquises

– Participer à l’élaboration du plan d’animation commerciale

– Elaborer et envoyer des campagnes emailing

– Participer ponctuellement à des salons

PROFIL

– Vous êtes un étudiant en 3ème année de Bachelor Management du Sport

– Première expérience dans un service commercial souhaitée

– Vous avez le sens relationnel et une grande capacité d’écoute

– Vous êtes à l’aise à l’oral, comme à l’écrit

– Vous connaissez les outils informatiques et du web

– Vous avec une passion pour les secteurs de la montagne, du tourisme, du sport et des loisirs

– Vous êtes réactif, autonome, impliqué(e), organisé(e), rigoureux et persévérant

MODALITÉS

Durée du contrat : 12 mois

Rémunération : selon barème apprenti

Pour plus d’informations, rendez-vous ici