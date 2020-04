Offre de Stage : Assistant(e) de production en événementiel sportif – TV Sport Events

Stage – 6 mois – Assistant(e) de production en événementiel sportif – Lyon

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

TV Sport Events est un acteur majeur sur le marché français de l’événementiel sportif.

Les activités de TV Sport Events couvrent l’ensemble des métiers liés à l’organisation d’événements (commercial, marketing, communication, production, ticketing).

DESCRIPTION DU STAGE

Vous travaillerez en qualité d’assistant(e) de production sur nos événements : le Marathon Metz Mirabelle qui se déroulera le dimanche 18 octobre 2020 et le Raid des Alizés qui aura lieu du 1er au 6 décembre 2020 en Martinique. Vous serez également en soutien sur les autres événements organisés par l’agence.

MISSIONS

– Coordination et gestion des animations des événements :

– Contact avec les groupes de musique, relations avec les prestataires et différents services de la ville de Metz, suivi et contrôle du dispositif sur le terrain

– Participation à la coordination logistique des événements :

– Participation à la coordination logistique de l’événement, gestion des accréditations, relation avec les bénévoles, gestion du matériel, relation avec les prestataires, gestion de l’accueil des participants, gestion des ravitaillements, du banderolage et de la panneautique

PROFIL DU CANDIDAT

– Méthodique, dynamique

– Bon relationnel et esprit d’équipe

– Connaissances informatiques : Pack Office, Powerpoint et si possible Photoshop, suite Adobe

– Maîtrise des réseaux sociaux

CONDITIONS DU STAGE

Durée : du 16/06/20 au 16/12/20

Adresse : 23, avenue de Poumeyrol – Cité Park bâtiment D – 69300 Caluire-et-Cuire (69-Lyon), accessible en bus

Gratification : 591,51 € + 50% de votre abonnement TCL

Contact : frederic.tuzi@tvsportevents.com