Offre de stage : Assistant(e) commercial / ADV Export – Tecnifibre

TECNIFIBRE, membre du Groupe LACOSTE, est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution d’articles de sports de raquettes. TECNIFIBRE recherche un(e) stagiaire pour une durée de 5 à 6 mois à compter de Juillet 2020.

Sous la responsabilité du Global Sales Director et du Sales Administration Manager, vos principales missions seront les suivantes :

► Traitement des dossiers Export (gestion d’un portefeuille de clients internationaux : commandes, retours, promotion)

► Suivi des opérations de promotion des ventes à l’international

► Veille du Pricing Internet sur les principaux marchés européens

► Analyse et synthèse des performances commerciales des produits Tecnifibre sur les principaux marchés Export et sur le marché Américain

► Création de supports de vente pour l’Administration des Ventes et pour les Responsables de Zones Export

► Prospection Export

► Soutien à la mise en place d’un site B to B

Profil recherché :

► De formation bac +2 à +5 de type école de commerce, BTS gestion / commerce international…

► Pratique courante de l’anglais, une deuxième langue (espagnol, allemand et / ou portugais) serait un plus.

► Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (pack Office Microsoft, Excel, Outlook et PowerPoint principalement)

► Rigoureux et passionné(e) de sports de raquettes

► Véhicule obligatoire pour se rendre dans nos locaux (pas de moyens de transports à proximité)

Intérêt pour l’étudiant :

► Intégration dans une équipe commerciale dynamique et passionnée, active au niveau mondial

► Expérience dans une PME (40 passionnés) ambitieuse à rayonnement international au sein d’un grand groupe

► Découverte du marché du Sport Business

► Relation directe avec les clients Export

► Pratique courante de langues étrangères et amélioration du vocabulaire spécifique au commerce export

Détails de l’offre :

► Lieu de stage : Feucherolles (78)

► Dates : 5 à 6 mois à compter de Juillet 2020

► Rémunération minimum légal + tickets restaurant + indemnités de transport

Comment candidater ?

Envoyer CV + Lettre de Motivation à Manuelle FELLONI : mfelloni@tecnifibre.com