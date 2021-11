Offre de Stage : Assistant trafic & content manager – Paris La Défense Arena

DEFINITION DE FONCTION – SERVICE MARKETING

À la fois scène avant-gardiste et enceinte sportive ultramoderne, Paris La Défense Arena se distingue par sa polyvalence unique et se positionne à la hauteur des salles mondiales les plus réputées.

La plus grande salle d’Europe, avec une capacité d’accueil de 40.000 spectateurs, offre également une expérience Rugby 100% inédite puisqu’elle est le stade résident du Racing 92, le club des Hauts-de-Seine.

Le service marketing de Paris La Défense Arena recherche un(e) assistant(e) traffic manager et réseaux sociaux en stage pour l’aider à promouvoir en digital l’ensemble de ses événements et notamment les matchs du Racing 92.

Encadré(e) par le community & content manager ainsi que par la responsable marketing digital, il/elle développera des compétences aussi bien en stratégie d’acquisition et de conversion qu’en communication digitale

Intitulé du stage : Assistant trafic & content manager

Statut : stage (6 mois)

Mission principale, finalité du poste :

Accompagnement dans la gestion des campagnes online, animations des réseaux sociaux, couverture des événements

Rattachement hiérarchique : placé sous l’autorité de la responsable marketing digital et du community & content manager

Description du stage

Accompagnement dans la gestion des campagnes online

– Aider à créer, paramétrer et gérer les campagnes onlines (SEA, Social Paid, Display) pour soutenir les ventes billetterie et la notoriété de nos événements

– Suivre les performances des campagnes, apprendre à les comprendre et aider à la tenue du reporting

– Participer à l’élaboration d’un planning de campagnes online

– Réflexion sur les contenus (images et vidéo)

Animations des réseaux sociaux

– Participer à la création de contenus digitaux pour animer les différentes communautés

– Suivi du reporting des différentes actions digitales engagées

– Modération des commentaires des internautes

– Veille de la e-reputation

– Couverture des événements sur nos réseaux sociaux

Influence

– Participer à l’élaboration d’une stratégie d’influence

– Veille sur les activations influence du marché

Profil recherché

Tu es en formation Bac +4/5 en Ecole de Commerce ou Université avec une spécialisation en marketing digital.

Tu as déjà effectué un stage/alternance/job dans la gestion de campagnes online et tu connais les outils (Google Ads & Facebook Business Manager).

Tu es curieux/euse d’apprendre à lire et comprendre les kpi’s liés au digital

Tu as une bonne connaissance des différents outils de communication numérique (Instagram, Facebook, Twitter, …) et tu es familier avec l’environnement WordPress.

Organisé(e), créatif(ve), autonome et rigoureux(se) tu es à l’aise avec le travail en équipe et tu es reconnu(e) pour ton esprit d’analyse et ta capacité d’adaptation.

Tu es disponible ponctuellement pour couvrir les événements en soirée ou en week-end.

Et si tu connais les outils de création graphique (photoshop/premier pro) cela sera un plus !

Conditions

Date de début : Asap

Durée : 6 mois

Basé à Paris La Défense Arena (Nanterre)

Rémunération : Indemnité légale

Pour postuler :

Merci d’écrire à c.trioux@parisladefense-arena.com , d’envoyer ton CV et de préciser dans le corps du message ta motivation pour ce stage.