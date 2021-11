Offre de Stage : Community Manager, Graphiste – All In Tennis Academy

ALL IN TENNIS ACADEMY – COMMUNITY MANAGER, GRAPHISTE

INFORMATIONS PRINCIPALES

Type de contrat : stage de Master 1/2.

Date de prise de poste : Janvier 2022.

Localisation : All In Tennis Academy Côte d’Azur – 2195 Route de Grasse, 06270 Villeneuve-Loubet.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

L’entraînement de joueurs de haut niveau et professionnels, l’organisation de tournois professionnels et juniors, de stages grand public et la vie d’académie (internat, études).

ACTIVITÉS PRINCIPALES

COMMUNITY MANAGEMENT

• Publication des contenus créés par rapport à la stratégie digitale du groupe All In sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).

• Création et publication des contenus quotidiens de l’académie.

• Respect d’une programmation précise des posts.

• Répondre aux demandes de la communauté et faire le lien avec les différents services concernés par ces demandes.

• Assurer un travail de veille sur les RS.

GRAPHISME

• Créer les visuels destinés aux réseaux sociaux.

• Répondre aux besoins en visuels des autres services de l’académie.

COMPÉTENCES REQUISES

• Expérience dans l’animation de réseaux sociaux souhaitée.

• Communiquer efficacement avec une vision stratégique.

• Organisation – rigueur – autonomie – adaptabilité – travail en équipe.

• Maitrise de l’anglais notamment à l’écrit.

• Connaissance du tennis et du secteur sportif.

• Maitrise des logiciels de PAO (Suite Adobe).

DÉTAILS

• Stage de 6 mois en temps plein.

• Après une première sélection des profils, il vous sera demandé de nous transmettre des travaux de votre création, que ce soit pour la production de visuels ou la gestion de réseaux sociaux.

CONTACT

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : mael.grazzini@allin.academy

Objet du mail : Community Manager – Graphiste Janvier 2021.