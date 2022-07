Offre Alternance : Internat, logistique et exploitation – All In Tennis Academy Côte d’Azur

INFORMATIONS PRINCIPALES

Type de contrat : alternance de 1 ou 2 ans.

Date de prise de poste : à partir de Septembre 2022.

Localisation : All In Tennis Academy Côte d’Azur – 2195 Route de Grasse, 06270 Villeneuve-Loubet.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

L’entraînement de joueurs de haut niveau et professionnels, l’organisation de tournois professionnels et juniors, de stages grand public et la vie d’académie (internat, études).

ACTIVITÉS PRINCIPALES

LOGISTIQUE / EXPLOITATION / RESTAURATION

Coordination lors des stages grand public.

Organisation logistique en amont des évènements.

Support pour la partie restauration / club.

INTERNAT & ANIMATION

Gestion, encadrement et surveillance de jeunes joueurs stagiaires de 7 à 18 ans.

Animation des activités extra-tennistiques.

TRANSPORT

Gestion du transports des académiciens, stagiaires et joueurs professionnels.

PROFIL RECHERCHÉ

Organisation – rigueur – autonomie – adaptabilité.

Travail auprès d’enfants de 7 à 18 ans.

La connaissance du tennis et du secteur sportif est un plus.

Travail au sein d’une équipe.

Anglais apprécié.

BAFA ou équivalents appréciables.

Permis B obligatoire.

CONTACT

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : mael.grazzini@allin.academy

Objet du mail : Alternant internat / logistique / exploitation.