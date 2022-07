Offre Alternance : Assistant Communication – SportVision

Assistant(e) communication

Contrat : Alternance Service : Marketing Communication

Lieu : Paris Début : septembre 2022

Description du poste :

SportVision est une agence de marketing et communication par le sport. Nous conseillons les marques et les entreprises, proposons des solutions digitales innovantes aux ayant-droits du sport (Fédérations, Ligues…) et organisons des événements, comme La Marseillaise des Femmes, 2ème course féminine en France.

Au sein de notre bureau parisien, vous participez à la mise en œuvre du plan de communication de l’un de nos clients par le biais de la gestion du social media :

– Déploiement de la stratégie de communication réseaux sociaux (Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook)

– Planning éditorial en fonction du cahier des charges établi

– Community Management, modération

– Création de nouvelles pages en fonction du développement de l’activité sur les réseaux

– Veille influenceurs et partenariats

Qualification :

PROFIL :

– Forte sensibilité aux réseaux sociaux, connaissance de l’univers et des rouages

– Maîtrise rédactionnelle, curiosité et intérêt pour les médias, autonomie, patience

– Intérêt pour le sport (football, rugby, autres…)

– Une connaissance des outils marketing digitaux serait un plus (Google Ads, Facebook Ads, Analytics…)

FORMATION :

– Ecole de commerce, communication ou digital

CONDITIONS :

– Alternance d’1 an (sous convention avec l’école et l’OPCO)

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : Lme@sport-vision.fr