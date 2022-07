Offre Alternance : Assistant(e) Communication Externe – INTERSPORT

Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France !

Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable.

Chacun de nos 200 entrepreneurs et plus de 10.000 collaborateurs qui composent notre coopérative de 720 magasins place le collectif au-dessus de tout dans le souci de mieux vivre ensemble.

Mais nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport.

Notre maillage territorial nous permet de donner accès à tous aux plus grandes marques de sport partout en France, nous soutenons le développement du sport local avec plus de 10 000 clubs partenaires et sommes le premier assembleur de cycles en France avec la Manufacture Française du Cycle.

Nous agissons pour vous, et pourquoi pas avec vous ?

Votre Challenge

Au sein de la Direction Marketing et du service Marque, nous recherchons un(e) Assistant(e) Communication interne/externe.

Vous aurez pour principale mission de faire vivre le discours de la marque INTERSPORT sur les différents canaux de communication et de mettre en lumière les engagements de notre enseigne.

Vos principales missions seront les suivantes :

Mettre en place d’actions de communication institutionnelle cohérente avec la plateforme de marque INTERSPORT

Participer u déploiement de la politique RSE (mouvement Engagés Sport) à travers de la gestion de projets variée : enrichissement du mouvement, animation des communautés internes, activations magasins, évènementiel…

Rédiger des newsletters et des communiqués en lien avec l’activité du groupe

Soutenir ponctuellement les actions Sponsoring et Relation Presse du groupe

Faire de la veille concurrentielle

Vos Talents

Actuellement en formation Bac+4/+5 en école de commerce ou de communication, vous recherchez une alternance pour la rentrée 2022.

Idéalement, vous justifiez d’une première expérience en agence ou en entreprise dans un service communication vous permettant de maîtriser le pack office et les réseaux sociaux que vous utilisez de façon régulière, un intérêt pour le sport serait un plus.

Votre curiosité, un très bon relationnel et le goût du travail en équipe seront autant d’éléments indispensables à la réussite sur ce poste où les missions transverses seront votre quotidien.

Vous possédez une belle plume (orthographe et grammaire irréprochables), êtes à l’aise avec l’écriture web et l’univers digital.

En rejoignant le groupe INTERSPORT, plus qu’une entreprise, vous intégrez une famille. N’hésitez pas à postuler !

Lieu et date :

Alternance à pourvoir dès septembre 2022

Poste situé à la Centrale de Longjumeau (5 min à pieds du RER C / 20 min en bus de Porte d’Orléans)

Les avantages :

Accès au restaurant d’entreprise

Participation aux frais de transport

Accès à une salle de sport et gymnase

Pour postuler, rendez-vous ici