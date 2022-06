Offre stage ou alternance : graphiste – Playground Event

POSTE : Assistant.e graphiste et communication

TYPE DE CONTRAT : Stage (6 mois minimum) ou Alternance

PÉRIODE : A partir de mi Août 2022

RÉMUNÉRATION : Gratification légale + Prise en charge du pass Navigo à 50%

LOCALISATION : Paris, 13ème

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

PLAYGROUND SAS est une société spécialisée dans l’ingénierie événementielle qui s’organise en 2 pôles :

● Un pôle “Grands Événements sportifs” dont les missions consistent :

o À conseiller les organisateurs d’événements (sportifs ou culturels) sur des problématiques logistiques (transport, hébergement et restauration), de la conception du dispositif à sa mise en œuvre opérationnelle ;

o À réaliser des missions opérationnelles telles que le management de dispositif sur les événements ou de la régie terrain ;

● Un pôle “Événements Grand Public” dont la mission principale consiste à organiser des événements de leur conception jusqu’à leur réalisation, en intégrant tous les métiers nécessaires (production et logistique, financement, communication et promotion, régie, etc.) que ce soit pour le compte de Playground ou de ses clients ;

DESCRIPTION DE LA MISSION

Dans le cadre de la promotion des événements Playground et des missions de conseil et d’accompagnement qui auront lieu à partir d’août 2022, Playground recherche un.e stagiaire ou alternant.e assistant.e graphiste et communication.

Vous aurez pour mission d’assister la responsable communication sur des missions très diverses, et principalement sur les événements 2022 et 2023 dont La Grande Course du Grand Paris, Express, Le Carré Bleu Bike Tour, la SoMAD et autres événements confidentiels) :

● Création graphique (print, digital) : maîtrise indispensable du pack Adobe.

● Création vidéo (web, médias) : maîtrise d’un outil de création vidéo ;

● Community management (création des visuels, gestion des réseaux sociaux y compris sur évènement) ;

● Gestion des sites web (mise à jour éditoriale et graphique) ;

● Veille et benchmarks de l’univers running et cyclisme en France et à l’étranger ;

● Veille et benchmarks de l’univers du développement durable, de l’écologie et de la mobilité douce en France et à l’étranger.

Autres projets :

● Missions opérationnelles terrain obligatoires sur les autres projets de la société (Semi-marathon de Boulogne-Billancourt, Marathon de Tours, Roland-Garros, 24h du Mans, etc.)

EXIGENCES REQUISES

Expériences et connaissances :

Réalisation d’un stage ou d’une mission dans l’événementiel sportif

Capacité à gérer son planning de travail et identifier les priorités

Solides connaissances en communication et graphisme (réseaux sociaux, digital, print, médias, pack Adobe)

Connaissance de l’univers de l’événementiel sportif

Qualités :

Dynamique et volontaire

Rigoureux

Capacité d’adaptation en fonction des événements et des missions

Travail en équipe

Formations :

Master 1 ou 2 en école de communication ou graphisme

Une spécialisation dans le sport est un vrai plus

Compétences supplémentaires :

Français

Anglais (opérationnel)

Néerlandais serait un plus

Compétences informatiques :

● Maîtrise du pack Adobe (Photoshop, InDesign, Premiere pro…)

● Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point)

● Outils bureautiques de base (client e-mail, Internet, …)

Etre titulaire du permis de conduire (permis B) serait un avantage.

CONTACT

Merci d’envoyer vos candidatures (CV, book de vos réalisations) avant le 15 juillet sur l’adresse

mail : recrutement@playground-event.fr sous la référence COM2022.