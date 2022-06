Offre Emploi : Responsable Partenariats sport – SEVEN

Rejoignez l’Agence SEVEN, filiale française du groupe international You First, en tant que Responsable partenariats sport (H/F), sous la responsabilité des deux cofondateurs et directeurs associés de l’agence, vous aurez en charge le développement commercial du pôle Sport.

SEVEN est une agence de marketing qui accompagne les marques dans leur stratégie globale de sponsoring, activation et influence dans l’univers du Sport et de l’Esport.

TES MISSIONS

Développer l’activité commerciale du pôle Sport de l’agence

Prospection commerciale (Identification de prospects, recherche de contact, prise de rendez-vous, prise de briefs..)

Conception et réalisation de recommandations stratégiques en fonction des briefs

Gestion des réponses aux appel d’offres

Pilotage des sujets new biz avec les différents bureaux internationaux du groupe

TON PROFIL

COMPÉTENCES

• Maitrise des techniques commerciales (prospection, négociation, fidélisation)

• Excellent niveau en anglais

• Excellente maitrise de Powerpoint, Keynote et Excel

• Compréhension des enjeux des annonceurs

• Connaissance des annonceurs déjà impliqués dans le sponsoring sportif

QUALITÉS REQUISES

• Profil orienté objectifs et résultats

• Parfaite maitrise de l’écosystème du sport

• Capacité à convaincre

• Très bonne aisance relationnelle, entretien de réseau

• Curiosité, ténacité et persévérance

FORMATION & EXPÉRIENCES

• Formation Bac +5 (école de commerce ou équivalent)

• Expérience dans le sport (ayant droit, agence, annonceur) très appréciée

• Expérience de l’approche client 360° : compréhension des enjeux, étude de marché, création de l’offre, présentations, négociation.

• Années d’expérience : 4 ans minimum

LES INFOS PRATIQUES

• Candidature à envoyer à : contact@agence-seven.fr

• Adresse : 116 Bis, Avenue des Champs Élysées, 75008 Paris