Offre Emploi : Sponsorship Sales Manager – Top Five Management

Top Five Management est une agence internationale de management d’athlètes spécialisée dans le tennis. Elle représente plus de 30 athlètes, du joueur junior prometteur aux championnes confirmées telles qu’Elina Svitolina, Katerina Siniakova, Anastasia Pavlyuchenkova ou Dayana Yastremska. Top Five a également une activité d’organisation de tournois de tennis juniors à travers 3 continents.

Nous recherchons un/une Sponsorship Sales Manager pour accélérer le développement de notre département Commercial & Sponsorship.

MISSIONS

Travaillant en étroite collaboration avec le CEO et le Directeur du Département Events, le/la Sponsorship Sales Manager contribuera au renforcement de nos activités commerciales, en développant les revenus de sponsoring pour nos athlètes et pour nos événements. Ainsi, il/elle devra :

‣ Contribuer à l’élaboration de la stratégie commerciale pour chaque client et événement

‣ Identifier les marchés et les entreprises cibles, ainsi que les contacts appropriés

‣ Préparer les analyses de marché et les approches commerciales adéquates

‣ Contribuer à la prise de rendez-vous commerciaux pour le CEO et à leur préparation

‣ Obtenir ses propres rendez-vous prospects, gérer les négociations et finaliser les contrats

‣ Assurer la coordination opérationnelle avec les agents commerciaux locaux

PROFIL REQUIS

‣ Titulaire d’un Master en ventes/marketing ou diplomé(e) d’une école de commerce

‣ Expérience significative en tant que responsable commercial(e) ou poste similaire

‣ Maîtrise parfaite de l’anglais et du français, oral et écrit, troisième langue appréciée

‣ Excellentes qualités relationnelles, solides aptitudes de négociation (aussi bien en français qu’en anglais)

‣ Parfaite aisance dans un environnement multi-culturel

QUALITÉS REQUISES

‣ Extrêmement dynamique et très impliqué(e)

‣ Personnalité assertive, orientée client et résultat, esprit entrepreneurial

‣ Adaptabilité, capacité à travailler dans un environnement très dynamique, nécessitant souplesse et réactivité

‣ Bonne organisation, très grande rigueur et souci du détail

‣ Passion pour le sport

CONDITIONS

Contrat: CDI

Rémunération: Selon expérience

Début du contrat : Dès que possible

Lieu: Paris (75016), Porte de St Cloud

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation en Anglais à : geraldine.filiol@topfivemanagement.net