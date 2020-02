Offre Emploi : Chargé de Production et Service aux diffuseurs – A.S.O.

Finalité du poste :

Vous assurez la préparation, la coordination et le contrôle de la mise en place effective des moyens (logistiques, techniques, humains) nécessaires à la production et à la livraison des programmes TV sur les événements d’A.S.O., et sur les événements d’organisation tiers pour lesquels A.S.O. a un rôle de prestataire.

Vous veillez à la bonne exécution des contrats de droits TV conclus et assurez également la relation avec les détenteurs de droits.

Missions principales :

1. Production et Service aux diffuseurs

Élaborer l’offre de programme TV :

– rédaction du cahier des charges,

– réalisation des études budgétaires,

En lien avec les services internes, les prestataires et/ou fournisseurs concernés, assurer la mise en place effective des moyens nécessaires à la production et à la livraison des programmes TV sur les événements d’A.S.O. (directs, résumés, programmes spécifiques, tournages, etc) :

– logistiques : moyens de transports et d’hébergement, dispositifs de promotion terrain et de signalétique, visas et passeports, etc.,

– techniques : matériels de tournage, systèmes de transmission, de téléphonie, de radio, énergie, etc.,

– humains : personnel occasionnel, personnel de Sierra Productions, prestataires, etc. ;

Assurer le rôle de relais d’informations (collecte et/ou transmission d’informations) entre les Directions d’A.S.O., les producteurs et les détenteurs de droits ;

Suivre, contrôler sur les lieux des événements le bon déroulement de la production TV :

– vérifier les installations,

– vérifier le respect des contrats de droits TV, etc. ;

2. Relations avec les détenteurs de droits

Assurer les relations avec les détenteurs de droits :

– les accueillir sur les lieux des épreuves et répondre à leurs demandes,

– les informer sur les aspects sportifs, logistiques, productions, éditoriaux, etc.

– assurer le suivi de la production et de la livraison des images,

– promouvoir et commercialiser des services de production en cas de besoin (location de matériels techniques, mise à disposition d’énergie, d’espaces techniques, prestation de montage, d’innovations technologiques etc.) ;

3. Gestion des accréditations

Gérer les demandes d’accréditations TV :

– communiquer auprès des chaînes TV les procédures à suivre,

– réceptionner, vérifier et transmettre aux services internes concernés les demandes d’accréditations,

– établir les listes des équipes et véhicules accrédités,

– envoyer les lettres d’autorisations par type d’accréditation, etc. ;

4. Gestion de l’activité

Rédiger, mettre à jour et/ou diffuser différents documents d’informations (book de production, médias guide, procédures, etc.) ;

– Rédiger les débriefings des événements ;

– Suivre les budgets, les devis, les commandes, la facturation ;

– Tenir à jour les tableaux de bord et les bases de données.

Profil recherché :

Titulaire d’une formation supérieure type école de commerce ou universitaire, idéalement spécialisée dans la production audiovisuelle, vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la conduite de projets de production audiovisuelle et dans l’événementiel, idéalement dans un contexte sportif et international.

Vous parlez impérativement l’anglais. La maitrise de l’espagnol et/ou l’arabe serait un plus.

Vous êtes quelqu’un de terrain, vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et d’un fort esprit d’équipe.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes également reconnu(e) pour votre capacité à gérer les priorités.

Vous êtes titulaire du permis B, vous êtes mobile en France et à l’international (déplacements fréquents).

Vous utilisez avec aisance les logiciels informatiques de traitement de l’information et de présentation de donnés (Word, Excel, Powerpoint).

