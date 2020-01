Offre de Stage : Chargé(e) d’évènementiel – Royal Vélo France

Société : Royal Vélo France Localisation : Saint Thibault, Aube (10) Secteur : Distribution

Durée : 3 mois minimum Début contrat : dès que possible Gratification : selon convention

Contact : Marc Lancelot / marketing@royalvelofrance.com

Mission

Dans le cadre de son développement marketing et événementiel, Royal Vélo France recherche un(e) assistant(e) Evénementiel. Nous participons à une quinzaine d’événements terrains sur la période mai – août.

Encadré(e) par le responsable marketing et communication, vous serez en charge de l’organisation générale des événements professionnels et grand public auxquels participe Royal Vélo France. Vous serez amené(e) à intervenir en relation étroite avec les services de la société, les agences de communication, les prestataires et les organisations d’événements afin de :

• Mettre en place un retro-planning et un planning de présence humaine

• Réserver les logements et/ou location de véhicules nécessaires

• Gérer les disponibilités produits pour le jour J

• Mettre en place l’organisation des stands

• Organiser les éventuels animations/promotions lors des évènements

• Assurer le lien avec les organisateurs

• Assurer une présence pour le conseil et la vente lors des évènements

• Organiser le chargement, le rangement et la remise en stock

• Réaliser un bilan post évènement

Ce stage a une dimension terrain et évènementielle très prononcée surtout dans le cadre du déploiement des animations et évènementiels.

Compétences spécifiques

•Parfaite maitrise de la langue française

•Connaissance du monde du cyclisme

Compétences sociales

•Culture générale

•Curiosité

•Rigueur

•Organisation

•Créativité

•Ouverture d’esprit

•Bon relationnel

Diplômes requis

Niveau Bac+2, Bac+3 ou Bac+5 :

•Anglais parlé

•Autonome, créatif, rigoureux et organisé

•Sens de l’initiative

•Sens du contact et de la communication, vous êtes amené (e) à être en contact auprès du consommateur

•Compétences de rédaction

•Maitrise du Pack Office

•Connaissance des logiciels Photoshop et Illustrator

•Permis de conduire

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Marc LANCELOT : info@royalvelofrance.com