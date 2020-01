Offre de Stage : Assistant(e) communication digitale – Tecnifibre

Passionnés de sport et de business, nous sommes fiers de nos produits et heureux de les voir sur les plus grands courts du monde. Nous partageons cette passion avec nos clients et nos athlètes sous contrat. Notre marque Tecnifibre se développe rapidement en France et à l’international dans les domaines du Tennis, du Squash et du Padel.

Vous êtes prêt à intégrer notre service communication comme stagiaire pour une période de 6 mois en tant qu’assistant(e) communication digitale.

Contrat : Stage

Lieu : Feucherolles (78)

Date : 6 mois à partir de juillet 2020

Service : Marketing/Communication

Contenu du stage :

Sous la responsabilité du responsable communication digitale, vos missions seront les suivantes :

– Création de contenus à destination des différents supports de communication (site web, réseaux sociaux, blog, PLV)

o Retouches d’images et création de visuels

o Création et montage de vidéos

o Développement de contenus spécifiques pour les stories (formats verticaux)

– Support à la gestion des campagnes de promotion des contenus digitaux

– Community Management sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)

– Aide à la réflexion stratégique sur les axes de communication de la marque

– Mise à jour site internet

– Gestion de la photothèque

– Reporting des actions (KPI)

– Veille des pratiques digitales

Profil :

– Formation Bac + 4 ou + 5

– Maîtrise de logiciel de création graphique (Photoshop)

– Maitrise de logiciel de montage vidéo – Maitrise du Pack Office

– Anglais courant

– Une bonne connaissance du milieu du tennis/sport

– Bon relationnel et goût pour le travail en équipe

– Créatif tout en étant structuré et organisé

– Aisance rédactionnelle

Stage basé à Feucherolles (78)

Véhicule obligatoire (aucun transport en commun à proximité)

Vos candidatures à : jobcom@tecnifibre.com