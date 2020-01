Offre Emploi : Coordinateur Marketing & Hospitalité – European Le Mans Series

CDD 11 MOIS – COORDINATEUR MARKETING & HOSPITALITE

Description

La société LMEM est une filiale de l’Automobile Club de L’Ouest. Elle organise notamment le championnat European Le Mans Series (ELMS) qui comptera 6 épreuves en 2020.

Missions

Dans le cadre de sa mission, le coordinateur marketing & hospitalité participera activement à la préparation et à la coordination marketing des épreuves du championnat ELMS en collaboration avec les différents services (logistique, sportif, presse et média), rapportant au responsable des événements.

De nombreux déplacements sont à prévoir dans le cadre de la mission. Le coordinateur marketing & hospitalité sera présent sur toutes les semaines d’événements.

Les missions principales auxquelles il ou elle devra répondre sont les suivantes :

– Coordination marketing en amont

o Lien avec les partenaires

o Participation à l’élaboration du track branding

o Coordination du programme officiel de chaque événement

o Création de documents marketing et de rapports statistiques

o Optimisation de la marque ELMS à travers les supports de communication (B2B et B2C) en lien avec notre agence

– Coordination hospitalité en amont et sur site

o Elaboration des offres des loges

o Suivi des commandes clients

o Coordination avec les différents circuit

– Coordination événementielle sur site

o Coordination de l’activation partenaires

o Suivi des opérations liées aux problématiques marketing (track branding, exposition de la marque sur les supports divers …)

o Optimisation de l’expérience client B2C

o Etablissement, suivi et rapports des enquêtes spectateurs menées sur événements

o Participation à l’organisation globale des événements

– D’autres missions peuvent être développées au cours de la saison selon le profil du candidat.

Profil

o Anglais courant indispensable

o Aptitude au travail et à la vie en équipe indispensable

o Capacité d’intégration et d’adaptation

o Capacité d’analyse et de synthèse

o Créativité, autonomie, rigueur

o Esprit vif et dynamique, capacité à entreprendre, à prendre des initiatives

Conditions particulières

Dans un premier temps un contrat à durée déterminée renouvelable en CDI

Début de mission : Février 2020

Lieu : Le Mans (72)

Candidature à adresser à recruitment@europeanlemansseries.com avec objet « Candidature Coordinateur Marketing & hospitalité »