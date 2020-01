Offre de Stage : Assistant Chef de projet Communication et Evènementiel – SPORSORA

À propos de SPORSORA :

Le sport représente un enjeu social et sociétal majeur, et un moteur de croissance de l’économie. Conscients de leur responsabilité, les acteurs de l’économie du sport ont créé en 1994 SPORSORA, une association interprofessionnelle au service de l’intérêt général pour penser et influencer le développement de l’économie du sport.

SPORSORA regroupe aujourd’hui plus de 220 acteurs de l’écosystème du sport (annonceurs, agences, organisations sportives, médias, startups, instituts d’études et de formation …).

SPORSORA organise une quarantaine d’événements par an, de nombreuses réunions de collèges métier et commissions transverses et propose des services à ses membres.

Plus d’information sur www.sporsora.com

Pourquoi rejoindre SPORSORA ?

Au sein du plus grand réseau du sport business français, vous aurez l’opportunité de contribuer à l’organisation d’événements majeurs. Vous évoluerez dans une équipe à taille humaine qui vous permettra de vous exprimer et d’être force de proposition tout en interagissant avec les plus grands acteurs du marché.

Les missions :

SPORSORA recherche un assistant chef de projets pour les missions suivantes :

– Collaboration aux actions de communication, notamment via les outils digitaux (community management, newsletter, interviews, relation avec les partenaires médias),

– Gestion du site internet de SPORSORA

– Participation à l’organisation des événements de l’association (Colloques, Workshops, Garden Party etc.),

– Aide à la gestion des relations avec les membres,

– Participation à la gestion administrative de l’association.

Le profil recherché :

De formation école de commerce ou communication, bac+3/4, le candidat devra pouvoir justifier d’expériences significatives. Un diplôme spécifique en management du sport sera apprécié afin d’avoir une bonne compréhension des enjeux de l’économie du sport.

Aisance relationnelle, rigueur, bonnes compétences rédactionnelles et aisance à l’oral, autonomie d’action, force de proposition, capacité d’adaptation à la variété des tâches, tout comme capacité de réflexion sur des thématiques liées à notre secteur sont des qualités indispensables pour ce poste.

La maîtrise de l’anglais est un atout.

Les conditions :

Type : stage 6 mois à temps plein

Lieu : Paris, Stade Jean Bouin

Date : À partir de mi-février ou début mars

Rémunération stage conventionnée + tickets restaurant + indemnité de transport

CV et lettre de motivation à envoyer à sporsora@sporsora.com