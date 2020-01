Offre de Stage : Assistant chef de projet social média – Only Sports & Passions

« Only Sports & Passions », nouvelle agence du groupe Webedia, accompagne les marques et ayant-droits dans leur stratégie d’engagement dans le sport et l’entertainment, en imaginant des dispositifs résolument tournés vers la performance et adaptés aux nouveaux usages digitaux.

L’agence, composée d’une équipe d’experts du sport, s’appuie opérationnellement sur les services et outils du groupe pour proposer des solutions de transformation business, en identifiant et en produisant le contenu le plus adapté pour engager les fans, et en construisant des stratégies d’amplification notamment à travers les capacités en marketing de l’influence du Groupe.

Dans le cadre de son développement, l’agence recherche un assistant chef de projet social média pour une durée de 6 mois.

Sous la supervision des chefs de projet et directeurs(trices) de clientèle, le stagiaire aura pour mission :

– Assurer une veille du secteur et réaliser des benchmarks

– Participer au suivi et à la mise en œuvre des projets et campagnes d’activations digitales

– Participer à la rédaction de roadmap et de contenus d’animation social média

– Participer aux prises de briefs et brainstorming

– Participer à la rédaction et conception de présentations ou réponses aux appels d’offres

– Aider à la préparation et compte-rendu des rdv clients et/ou prospects

Profil :

– Formation école de commerce ou marketing/management du sport (M2 idéalement)

– Première expérience en agence, chez un annonceur ou une organisation sportive

– Connaissance de la chaîne graphique et de l’environnement digital et social media

– Autonome, rigoureux et appréciant le travail en équipe

– Passionné de sport, vous êtes curieux et créatif par nature

– Maitrise du Pack Office (PPT, Word, Excel), Photoshop et Illustrator serait un plus

Conditions :

Type de contrat : stage conventionné

Lieu : Levallois-Perret (92)

Durée : 6 mois à temps plein – pas d’alternance

Début du contrat : Mi-février 2020

Rémunération : 580 € + 50% du pass navigo

CV et lettre de motivation à envoyer à cecile.jequier@webedia-group.com