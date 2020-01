Offre Emploi : Digital Communications Manager – Top Five Management

Top Five Management est une agence internationale de management d’athlètes spécialisée dans le tennis. Elle représente plus de 35 athlètes, du joueur de tennis junior aux meilleurs joueurs du monde comme Elina Svitolina, Daniil Medvedev, Katerina Siniakova, Anastasia Pavlyuchenkova ou Dayana Yastremska.

Top Five est également spécialisée dans la gestion d’image digitale d’athlètes professionnels dans différents sports.

MISSIONS

En tant que Digital Communications Manager, vous intégrez le département «Athlete Digital Service» de Top Five. La/le Digital Communications Manager sera en charge des plateformes digitales de Top Five et animera les réseaux sociaux de ses clients. Vos principales missions seront les suivantes :

– Développer l’e-réputation de Top Five et animer les réseaux sociaux des clients ;

– Augmenter le nombre de fans des différents comptes sous votre responsabilité ;

– Établir une stratégie spécifique pour chaque client à partir des objectifs définis avec le responsable du service digital ;

– Proposer du contenu créatif et des textes engageantes et appropriées ;

– Créer du contenu viral et des actions marketing ciblées ;

– Définir des KPI et assurer le suivi de l’engagement et de la performance en ligne ;

– Établir des reportings et analyser les actions menées. Corriger la stratégie si nécessaire ;

– Engager les fans existants, les fidéliser et développer les communautés ;

– Identifier le public cible et les réseaux appropriées ;

– Gérer les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux (Facebook Ads) ;

– Organiser des événements en ligne pour impliquer le public ;

– Réaliser un benchmark régulier des bonnes pratiques et tendances digitales ;

– Gérer les comptes des athlètes quotidiennement.

PROFIL

Formation requise :

– Issu(e) d’un Master en marketing, communication ou d’une école de commerce ;

– Vous justifiez d’une expérience significative en tant que Community Manager ou a une fonction similaire ;

– Vous maîtrisez parfaitement l’anglais et le français, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

Compétences requises :

– Bonne aisance rédactionnelle (anglais & français) ;

– Capacité à travailler sur l’environnement Web (WordPress, Référencement, Metrics, Analytics) ;

– Vous suivez les tendances digitales ;

– Des compétences graphiques sont très appréciée (Suite Adobe) ;

– La maîtrise d’une troisième langue sera appréciée.

Qualités requises :

– Créatif(ve), réactif(ve) et dynamique ;

– Vous êtes disponible et disposé(e) à travailler selon des horaires flexibles (clients actifs le week-end) ;

– Vous êtes passionné(e) de sport.

Conditions particulières :

– Type de contrat : CDI

– Lieu : Paris (75)

– Début du contrat : Février 2020

– Rémunération : Selon profil & expérience

Merci pour ce poste d’envoyer vos documents de candidature (CV, lettre de motivation) en ANGLAIS.

L’envoi d’un portfolio de créations graphiques et/ou d’exemples d’actions menées sur les réseaux sociaux permettront une meilleure appréciation de votre candidature.

Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : job@topfivemanagement.net