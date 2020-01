Offre de Stage : Assistant directeur de projet événementiel – 100% Golf Agency

DESCRIPTION DU POSTE :

Vous êtes attirés par l’événementiel sportif ? Rejoignez l’agence leader en organisation d’événements de golf.

100% Golf Agency, agence de marketing sportif spécialisée dans l’organisation d’événements de golf pour les entreprises et le grand public, recrute des stagiaires pour la mise en place et l’organisation technique, logistique et sportive de ses événements sur la saison 2020.

Sous la tutelle d’un directeur de tournoi, les stagiaires prendront en charge l’organisation globale des événements : gestion en amont (invitations, réservations…), déplacement sur les golfs les jours de compétitions (installation, accueil…), suivi post événement (bilan, statistiques, mise à jour du site internet…).

Les stagiaires participeront également à l’élaboration de l’ensemble des supports de communication (site internet, invitation…) indispensables pour la réussite d’un événement.

L’une de ses missions sera également de participer à l’élaboration et la création de nouvelles opérations (recherche clients et partenaires, élaboration des supports de communication, création de site internet, élaboration des budgets, prospection…)

QUALIFICATION :

Les qualités telles que l’autonomie, la rigueur, la réactivité, la disponibilité sont primordiales ainsi que l’aisance relationnelle et une bonne présentation puisque vous serez en contact direct avec le client.

La pratique du golf est un plus ainsi que l’utilisation de la suite Adobe (Photoshop et Indesign).

Permis de conduire obligatoire.

Le stage est à pourvoir de mars à octobre pour une durée de 6 mois minimum. Convention de stage obligatoire.

Candidature par mail : stage@100pour100golf.com