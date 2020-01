Offre de Stage : Chargé de Projet Evènementiel – Frappadingue

La Frappadingue c’est la course à obstacles fun et sportive de référence.

Notre slogan : Des Obstacles, Des Défis, Des Potes, Du Fun

LA FRAPPADINGUE c’est l’origine et le leader de la course à obstacles en France: pionnière depuis 2010 !

Un seul objectif « J’y étais et j’ai terminé »

La Frappadingue c’est :

– La référence en matière de course à obstacles en France depuis 2010

– 10 événements par an sur le territoire Français

– 20 000 participants chaque année

– 67 événements en 9 années d’existence et près de 160 000 participants

– Une équipe autonome et dynamique

– 100 000 fans sur Facebook

– 5000 abonnées sur Instagram

– La mise en valeur d’un territoire à travers un événement sportif

La team propose un stage en logistique événementielle.

Missions :

Dans le cadre de ses missions, le stagiaire participera à la gestion et à la réalisation de la logistique événementielle des courses « Frappadingue ».

En étroite collaboration avec l’organisateur, il l’assistera dans le montage des dossiers, le développement de la structure, la logistique terrain.

Il participera aux différentes étapes de la Frappadingue en France. Il sera avec les équipes sur le terrain pour le montage des ateliers, la mise en place de la visibilité des partenaires, l’installation du village, la maintenance le jour de la course, la gestion du matériel, la gestion des bénévoles et le démontage des ateliers.

A la sortie : Vous aurez toutes les cartes en main pour être un organisateur autonome de A à Z

Qualités requises

>> Homme uniquement (l’équipe féminine étant déjà au complet pour la saison 2020)

– Disponibilité

– Sens organisationnel

– Rigoureux et manuel

– Forte capacité à prendre des initiatives

– Dynamisme

– Sociabilité indispensable

– Permis B exigé

Situation du lieu de travail :

France, une mobilité géographique sera nécessaire, le stagiaire est amené à se déplacer sur les sites de chaque course.

Conditions du stage :

– Niveau Master exigé

– Durée : 6 mois

– Idéalement à partir de avril 2020

– Nombreux déplacements dans toute la France.

– Indemnisation selon la législation en vigueur.

Profil recherché :

– Ecole de commerce/IAE/Université

– Capacité à entreprendre, curiosité

– Rigueur et professionnalisme

– Aptitude au travail en équipe indispensable

– Anglais professionnel

– Expérience en événementiel et goût du sport fortement conseillés

Contact :

Candidature à envoyer à lafrappadingue@outlook.fr

Perrine Hostyn 06.86.28.08.43 / 06.28.93.10.50

Recrutement avant la fin du mois;