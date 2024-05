Offre Alternance ou stage : Chargé(e) de communication – StadiumGO

# Chargé(e) de communication

StadiumGO, c’est l’expérience de covoiturage entre passionnés ayant pour mission de réduire l’empreinte carbone des déplacements de spectateurs en améliorant l’accessibilité des événements sportifs.

StadiumGO, c’est notamment :

🔷 +80 organisateurs d’événements partenaires

🔷 Une plateforme – application mobile et un produit SaaS B2B

🔷 Une communauté d’utilisateurs en forte croissance

Dans le but de prendre soin de notre communauté qui grandit jour après jour, faire rayonner StadiumGO sur les réseaux et accompagner nos partenaires, on cherche une pépite pour nous rejoindre dès la rentrée 💫

**Missions**

👉🏼 Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, Tiktok, Twitter)

👉🏼 Création et rédaction de contenus graphiques et vidéos

👉🏼 Gestion du planning éditorial

👉🏼 Déploiement de la stratégie de communication établie

👉🏼 Mise en place de reportings sur les actions engagées

👉🏼 Coordination de la relation avec nos partenaires

**Profil**

👉🏼 À l’aise à l’écrit avec une bonne orthographe

📋 Autonome et force de proposition

❣️ Tu aimes l’univers des startups

🤳 Être à l’aise devant la caméra est un plus

**Compétences**

🎨 Canva et Metricool, ça te parle

👌 Instagram, Twitter ou Tiktok n’ont pas de secrets pour toi

💡 La créativité, c’est ton truc

**Ton futur poste**

📝 Type de contrat : alternance ou stage de fin d’études

💶 Rémunération selon profil

🏠 Bureaux à Paris 20e ou Marseille, télétravail possible

Pour postuler, écris-nous sur LinkedIn ou à l’adresse mercato@stadiumgo.fr et raconte nous qui tu es, tes projets, tes expériences. Oublie la lettre de motivation, sois authentique 💌