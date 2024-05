Offre Alternance : Assistant servicing partenaires – Valence Romans Drôme Rugby (VRDR)

DESCRIPTIF DU POSTE

Dans le cadre de ses activités et afin d’assurer le suivi des contreparties liées aux partenariats du club, le VRDR recrute un(e) alternant(e) servicing partenaires.

Le VRDR tire près de 70 % de ses recettes courantes du partenariat avec les entreprises privées de son territoire auxquelles il propose des prestations diverses à 360° autour d’axes clés : hospitalité, publicité, billetterie, communication, événementiel, intégration du premier réseau de décideurs locaux, accompagnement d’un projet de territoire à forte valeur ajoutée sociétale.

VOS MISSIONS :

• Livraison de l’ensemble des contreparties commercialisées

• Gestion de la billetterie BtoB

• Suivi de l’inventaire des droits de Servicing (Hospitalité / Visibilité / Billetterie)

• Élaboration et mise en place des espaces d’hospitalités à l’occasion des jours de match

• Gestion des stocks et produits commercialisables

• Relations partenaires et prestataires

• Assurer l’interface avec l’ensemble des services impactés : service commercial,

communication, opération, logistique… pour la mise en oeuvre des activations partenaires

• Aide à la gestion des événements Club en jour et hors jour de match

• Gestion d’animations BtoB / BtoC en jour de match

PROFIL ET QUALIFICATIONS

Les « savoir-faire » :

• Sens de l’organisation et du service

• Bonne capacité de présentation de données

• Maîtrise du Pack Office et particulièrement Excel et Power-Point

Les « savoir-être » :

• Être motivé, rigoureux et proactif

• Être ponctuel et professionnel

• Avoir un bon relationnel et un goût pour la communication écrite et orale

• Savoir s’adapter et être polyvalent

• Connaissance en gestion des événements sportifs très appréciée

Nota bene:

• Horaires irréguliers

• Une disponibilité en soir de match et quelques week-end est demandée

CONTRAT

Diplômes et formations : à minima BAC +4/5 Management et marketing du sport / Management des organisations sportives / événementiel ou similaire…

Contrat : alternance sur 2 ans

Rythme d’alternance privilégié : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l’école

Gratification : rémunération selon dispositions légales en vigueur

Date de début : dès que possible

Période de candidature : jusqu’au 07 juin 2024

CV & LETTRE DE MOTIVATION À ENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE : emy.coldepin@vrdr.fr

EN RAPPELANT LA RÉFÉRENCE DE L’OFFRE & EN OBJET – VRDR/SERVICING/2024

SEULES LES CANDIDATURES COMPLÈTES SERONT ÉTUDIÉES.