Offre de Stage : Assistant Chef de Projet Servicing PPS – Keneo

STAGIAIRE SERVICING PPS (H/F)

L’AGENCE

Keneo est une agence spécialiste du sport qui redéfinit la façon dont le mouvement sportif, les marques, les Fédérations, les Ligues et les clubs existent auprès de leurs communautés.

Notre équipe Servicing propose une offre complète de conseils et de services pour le compte des marques investies dans le sport, des grands événements sportifs, des détenteurs de droits et des organisations sportives.

Forte d’une expertise acquise au contact des organisations les plus influentes en France (Fédération Française de Football, Ligue Nationale de Rugby, Paris Saint-Germain, etc.), notre équipe Servicing accompagne les différents acteurs du milieu sportif de la définition à la mise en œuvre opérationnelle de leurs stratégies Servicing.

MISSIONS

Dans le cadre de vos missions, vous assisterez les chefs de projets et participerez activement à la conception, la production et la livraison des programmes de présentation sportive et dispositifs de fan expérience sur événements :

• Préparation des événements conception et travail d’outils de coordination

• Production de livrables, relations clients et prestataires, briefs et suivi de production

• Assistance sur la livraison opérationnelle coordination sur site, suivi du bon déroulement des opérations

• Gestion de projet de A à Z benchmark suivi administratif des projets, réalisation de bilans des opérations, etc

• Assistance diverse selon les événements complémentaires et l’évolution de la saison sportive

PROFIL RECHERCHÉ

Formation BAC 4 5 grande école ou universitaire

• Intéressé ( par les enjeux actuels du sport dans toutes ses dimensions, envie permanente d’apprendre, de comprendre et d’anticiper les évolutions des activités en lien avec le sport

• Intéressé ( par les domaines marketing et de la production événementielle

• Rigoureux ( proactif( ve capacité d’adaptation et autonomie

• Excellente maîtrise de la communication à l’oral et à l’écrit

• Très bonne maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques suivants Word, Excel et Powerpoint

• Une précédente expérience significative dans le milieu du sport ou en agence appréciée

INFORMATIONS PRATIQUES

Stage basé à Paris pour une durée de 6 mois à temps plein à partir de mars 2022.

Télétravail possible. Pas d’alternance ou de stage alterné

Contact

tom.arnould@keneo.com