Offre Emploi : Coordinateur Media Management – Roland-Garros

Poste en CDD à pourvoir dans le cadre d’un remplacement congé maternité du 1er Mars 2022 au 13 Juillet 2022.

Au sein de la Direction Média & Production et sous la responsabilité de la responsable production live, vous coordonnez la gestion des médias produits pendant le tournoi de Roland-Garros. Vous assurez les workflows documentaires et techniques de partage, de dépôt et d’archivage sur les différentes plateformes de distribution de contenus, en garantissant les bonnes pratiques et règles d’usage auprès des différents intervenants sur le tournoi.

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

Gestion des fichiers médias dans la chaîne de production

• Identifier, nommer et organiser les fichiers.

• Exploiter les formats de fichiers vidéo, audio et photo

• Assurer et contrôler les workflows et les systèmes d’interprétation des flux data xml (logs)

Gestion des accès et droits des utilisateurs et clients

• Assurer les accès et droits des utilisateurs internes et clients (i.e. : les diffuseurs officiels et les diffuseurs NDD) en fonction de leurs besoins et commandes (en lien avec le responsable booking)

Livraison des contenus

• Assurer et savoir analyser les workflows techniques et documentaires.

• Définir et suivre la mise en place des process automatiques et manuels concernant la livraison des contenus.

• Assurer la mise à disposition des contenus sur les plateformes média de téléchargement (Media Server EVS et FFT Media archives).

• Réalisation et communication de conducteurs pour organiser et suivre les dépôts de contenus en fonction de caractéristiques établies

• Veiller au bon fonctionnement des plateformes pendant l’évènement

• Veiller à optimiser le ratio qualité / rapidité de mise à dispo.

Gestion du stockage et de l’archivage des médias

• Appliquer les processus de quality check pour assurer et valider la bonne réception de l’ensemble des médias à archiver

• Assurer et faire appliquer les règles d’indexation.

• Suivre les consommations

Communication

• Réaliser des supports de communication pour partage des règles de media management, précédemment détaillés à l’ensemble des prestataires et internes FFT concernés : « Media Management Guide »

• Mise en place des règles, process et supports de communication entre les différentes parties prenantes des projets.

• Rapport quotidien de quality check

Assistance aux utilisateurs

• Orienter et assister les utilisateurs dans l’utilisation des workflows et des systèmes de gestion de données.

• Assurer la formation et le support d’aide aux utilisateurs clients des plateformes média.

Statistiques et bilan

• Présenter des bilans statistiques détaillés sur les usages et les performances des plateformes pendant l’évènement : connexions, téléchargements, consultations, acquisitions…

Compétences nécessaires :

– Bonne maitrise des formats de fichiers vidéo, audio et photo et des outils de gestion des médias (MAM, PAM)

– Bon niveau d’Anglais

– Bonne maitrise du pack office

Qualités requises :

– Fort sens relationnel et capacité de service

– Sens du travail en équipe

– Rigoureux et organisé, capacité à gérer les priorités

Formation et expérience :

– Titulaire d’une formation supérieure type école de commerce ou universitaire, idéalement spécialisée dans la production audiovisuelle, vous justifiez d’une expérience professionnelle similaire (minimum 3-4 ans d’expérience professionnelle) dans la conduite de projets audiovisuelle événementielle, idéalement dans un contexte sportif et international.

POUR POSTULER : https://jobaffinity.fr/apply/041vxr4ltfmxjkvewj