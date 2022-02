Offre Emploi : Data Analyst / Manager – Nielsen Sports

Nielsen Sports, une division de Nielsen Media, est le leader mondial et français des études et du conseil dédié au sport et à l’entertainment. Nous fournissons aux marques et aux détenteurs de droits notre expertise reconnue dans la compréhension des fans et de l’industrie du sport et de l’entertainment.

Dans le cadre de son développement, Nielsen Sports France recrute en CDI un data analyst/manager (poste basé à Bezons – IDF Tramway T2, télétravail possible).

Au sein du département Analytics, vous serez amené(e) à travailler sur des projets mêlant marketing sportif (exposition médiatique et sponsoring) et data (gestion de projet, analyse de données, automatisation et visualisation)

Responsabilités principales:

• Traitement de données média (TV, Presse, Internet, Réseaux Sociaux) via le logiciel Excel

• Analyse de performances (audiences, reach, évolutions…)

• Relations quotidiennes avec nos équipes de production en Inde et Allemagne afin de garantir la bonne conduite des projets et le respect des calendriers

• En charge du contrôle qualité des données média sur des sports spécifiques (Football, Rugby, Cyclisme etc.)

• Participation à l’effort d’automatisation des process et de visualisation des données (VBA, Python, Power BI)

• Communication avec les équipes Analytics d’autres marchés européens afin d’améliorer nos process liés au traitement des données

Qualifications:

• Première expérience réussie dans la data (notamment data média ou sponsoring) ou la gestion de projet

• Très bonne connaissance du logiciel Excel (tableaux croisés, formules, VBA etc.)

• Expérience avec Python et avec les logiciels de visualisation de données (Power BI notamment)

• Intérêt pour le sport et le sport business en général

• Anglais courant impératif (écrit et oral)

• Organisation et rigueur

• Bon relationnel

Pour postuler, veuillez compléter le formulaire disponible ici :

https://jobs.nielsen.com/job/Bezons/840687500/