Offre de Stage : Assistant Communication & Programme Volontaires – Course des Héros

L’entreprise

La Course des Héros est un événement produit par le groupe Resonance Média. Le groupe propose des solutions événementielles (présentiel et connecté) et logicielles à destination des acteurs de la santé (associations de patients, hôpitaux, fondations de recherche) et de clients entreprises.

Nous accompagnons nos clients entreprises dans leur démarche de bien-être au travail et leur démarche RSE

Nous accompagnons nos clients associations dans leur démarche de mobilisation et leur activité de collecte de fonds

Ainsi, le groupe propose notamment :

La Course des Héros et la Course des Lumières, des événements solidaires (marche & course) qui permettent de mobiliser les communautés de patients et de développer la santé en entreprise

E-colloque, notre offre d’animation de communauté via des événements digitaux (100% distanciel ou en hybride) (ex : rdv d’information des patients et des médecins, journées annuelles, colloques scientifiques,…)

Pour plus d’informations :

www.coursedesheros.com

www.coursedeslumieres.com

Votre mission

– Sous la responsabilité du responsable marketing & communication, vous avez pour mission d’assister la déclinaison des supports et outils de communication en vous assurant de la cohérence du respect de nos marques (Course des Héros, Course des Lumières, Resonance).

– Vous êtes garant de la déclinaison de nos univers de marque sur nos supports de communication web (Site, blogs,…) et print pour toutes nos marques

– Vous opérez une partie du support client (participants, associations, entreprise)

– Vous mettez en œuvre une communication autour de nos événements :

La rédaction et la programmation de mails hebdomadaires

L’animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram,…)

Le community management (Suivi des réseaux sociaux…)

– Vous mettez en œuvre notre cycle de relations médias (presse locale)

– Gestion du programme volontaire :

Recrutement

Relation avec les plateformes de recrutement de volontaires

Mise en place du plan de communication (emails, réseaux sociaux)

Accompagnement des volontaires en amont, le jour-j et l’après événement

– Vous assurez la mise à jour et la qualification de nos bases de données clients & prospects :

Mise à jour de notre outil CRM

Mise à jour de nos contacts suite à nos mailings (soft & hard bounces)

– Vous assurez une mise à jour régulière des supports événement (Supports Papier, Support Presse etc.)

– Vous traitez et analysez des sondages auprès de notre clientèle

– Vous participez à l’analyse a posteriori de nos actions et êtes force de proposition dans leur évolution.

– Vous êtes un réel support opérationnel de notre équipe production pour la préparation et la mise en œuvre de nos événements (présence terrain).

Ce que nous recherchons

Nous recherchons un(e) stagiaire motivé(e), autonome, proactif/ve, ayant le goût du travail en équipe, possédant une véritable appétence pour l’univers de la communication.

– Bac+3 minimum

– Sensibilité à l’univers de la communication (tendances, veille…)

– Rigueur, fiabilité (+), sens du détail

– Rédaction irréprochable (++)

– La maîtrise de la langue anglaise est un plus

– Maîtrise des réseaux sociaux (++) et des outils Google Docs / Pack Office

– La connaissance des outils e-mailing (Mailchimp, Sendinblue…) serait un plus

Notre offre

– Un stage dans une entreprise en plein développement

– La possibilité d’avoir un impact réel et une forte autonomie au sein d’une équipe à taille humaine (10 pers.)

– Possibilités d’évolution au sein du groupe Resonance

– Contrat : Stage (temps plein)

– Durée : 3 à 6 mois

– Rémunération : Minimum légal

– Localisation : Versailles avec télétravail ponctuel

– Démarrage : Février

Candidature

Cette offre vous intéresse et vous souhaitez rejoindre notre équipe ?

CV + lettre de motivation à envoyer à l’adresse job@resonance.media